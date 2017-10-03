В Воронеже появился первый в России "Айти-сквер"

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Представители более 20 интернет-компаний региона вышли 29 сентября, чтобы торжественно посадить деревья в центре города. Экологическая акция стала подарком Воронежу в рамках главного интернет-события региона "РИФ-Воронеж". С инициативой создания сквера выступили организаторы форума, а поддержку мероприятию оказали представители IT-компаний, управление экологии города, Управа Ленинского района и МКП "ЭкоЦентр".
Чтобы принять участие в создании сквера надо было просто приобрести дерево или кустарник на сайте www.it-skver.ru. Специалисты по ландшафтному и садовому дизайну заранее разработали авторскую композицию. Весь посадочный материал был раскуплен практически за неделю, настолько инициатива понравилась компаниями, а на саму акцию пришли не только IT-специалисты, но и члены их семей.
Как отмечает организатор форума "РИФ-Воронеж" Алексей Филиппов: "Наша акция сразу получила мощный положительный отклик. Нас поддержала управа района и управление по экологии города, за что мы выражаем им большую благодарность. IT-сектор давно и успешно развивается. Это компании, которые ассоциируют себя именно с Воронежем, любят город и готовы развивать его. Данная акция и то, что сегодня собралось столько людей - очередное тому подтверждение".
"Этот год был объявлен годом экологии. Для нас крайне важно, чтобы бизнес был активно вовлечен в заботу об окружающей среде и облике города. Быть социально-ориентированными компаниями могут не только крупные промышленные площадки и заводы, но и представители малого и среднего бизнеса. Эта акция - замечательный пример интеграции целого ряда компании в одно большое и важное для всех дело!" - сказала руководитель управления экологии города Воронежа Наталья Ветер.
Новое пространство для прогулок, общения и встреч не только IT-специалистов, но и всех горожан расположилось на пересечении улицы Кирова и переулка Красноармейский. В перспективе будет предложено рассмотреть вопрос официального переименования места в "Айти-сквер".
В озеленении сквера приняли участие: Лига цифровой экономики, Студия Парфенова, ОКУ "АИР", Digital-агентство "Red Collar", DataArt, Информсвязь Черноземья, Интеркон, Стажировка.ру, Atos IT Solutions & Services LLC, компания "HeadHunter", факультет ПММ ВГУ, интернет-компания "Юнона", ОАО "Северсталь-Инфоком", Netcracker Technology, интернет-провайдер Sumtel, компания "ДАР", группа компаний "РТ Лабс", федеральный телеком-оператор "Дом.ru", веб-студия "Asterica", DN Group Digital Production.
Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.
Организаторы:
Областное казенное учреждение "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", www.innoros.ru
Рекомендательный проект "LikenGo!", www.likengo.ru
Департамент экономического развития Воронежской области, www.econom.govvrn.ru
При поддержке:
Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru
Правительства Воронежской области www.govvrn.ru
Администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru
Место проведения:
Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/
Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный,
ул Парковая 3, Сити-парк "Град"
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-центр "РИФ-Воронеж":
Анна Гребенщикова
e-mail:pressa@rifvrn.ru
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