На "Открытых инновациях" пройдет международная конференция корпоративных венчурных фондов

МОСКВА, 3 октября 2017 г. /Оргкомитет форума/. С 16 по 18 октября на площадке Технопарка "Сколково" пройдет главное событие 2017 года в сфере технологического предпринимательства - Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации". Главным мероприятием первого дня форума, посвященного цифровым трансформациям в крупном бизнесе, станет Международная конференция корпоративных венчурных фондов.

Представители мирового и российского венчурного рынка соберутся 16 октября в Технопарке "Сколково" для того, чтобы обсудить будущее корпоративного венчура. Сегодня в России эта индустрия находится в самом начале своего пути.

Главной повесткой для лидеров технологического сообщества является создание эффективной стратегии по внедрению новых продуктов для бизнеса. Как обеспечить технологическое превосходство своей компании перед конкурентами, найти новые технологии и при этом заработать? Всегда ли принципы корпоративного венчура соответствуют интересам бизнеса? Эти вопросы обсудят участники сессий "Стратегия или финансы? Битва корпоративных и классических венчурных фондов" и "Венчурные стратегии ведущих корпораций". В дискуссии примут участие:

Кен Голдман, вице-президент по финансам Yahoo;

Робин Вай, директор BP Ventures;

Тим Лаферти, управляющий директор Global Corporate Venturing;

Эрик Стигер, Independence/Blue Cross Ventures;

Александр Чачава, управляющий партнер Leta Capital;

Офир Шахаф, вице-президент eHealth ventures;

представители российской корпоративной венчурной индустрии.

Также на конференции состоится fireside-chat "Корпораты и стартапы", на котором команды, состоящие из представителей крупного бизнеса и начинающих предпринимателей, расскажут о том, что заставляет корпорации сотрудничать с "дилетантами" и как большим игрокам минимизировать риски такого взаимодействия.

О важных работах, посвященных корпоративному венчуру, и стратегиях самых успешных корпоративных фондов мира на "Битве мастеров" расскажут Эндрю Романс (CEO, Aimava) и Эндрю Голь (генеральный партнер RubiconVentureCapital). Эндрю Романс - классический американский венчурный инвестор, а Эндрю Голь - английский консультант и журналист с опытом развития корпоративных инноваций в несколько десятилетий.

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Регистрация для участия в форуме здесь.

Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям. Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/

Контакты для СМИ:

Александра Барщевская,

пресс-секретарь

Фонд "Сколково"

Тел./tel. +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657