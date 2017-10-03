Выставка "Театры мира на гастролях в Москве" открывается 4 октября

МОСКВА, 3 октября 2017 г. Выставка "Театры мира на гастролях в Москве", подготовленная Главным архивным управлением города Москвы, откроется 4 октября в "Библиотеке-читальне А.С. Пушкина".

Фотографии из Архивного фонда Москвы рассказывают о новом для культурной жизни Москвы второй половины XX в. явлении - триумфальных гастрольных выступлениях зарубежных театров на подмостках столичной сцены в 1950-1960 годах. В основе экспозиции уникальные снимки московских фотографов: М. Озерского, А. Конькова, Н. Кулешова, В. Соболева, В. Мастюкова, В. Егорова и других.

Москва эпохи "оттепели", ставшая эпицентром многих важнейших культурных и общественных событий, таких как VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, музыкальный конкурс имени П.И. Чайковского и других, вызывала живой интерес в мире и привлекала многочисленных известных театральных деятелей, режиссеров, артистов. Театры столицы предоставили свои сценические площадки для спектаклей ведущих театров мира. Фотографии передают богатую палитру методов и приемов работы зарубежных театральных коллективов: от классической школы до новаторских постановок, создают представление о разнообразии репертуара: пьесах В. Шекспира, К. Гольдони и П. Корнеля, П. Бомарше, Л. Пиранделло и А. Салакру, об игре великих актеров, таких как мастер лучезарного смеха Пеппино де Филиппо.

В экспозиции представлены редкие снимки солистов оперной труппы легендарного Миланского театра "Ла Скала": М. Френи, Д. Симионато, Л. Прайса. Их выступления на сцене Большого театра осенью 1964 г., вызывало восторженную реакцию зрительного зала. Первой западной балериной, приехавшей по приглашению руководства СССР в 1957 г. танцевать с артистами Большого театра, стала выдающаяся английская танцовщица Б. Грей. Фотография запечатлела мгновения ее выхода к зрителям в роли Одетты-Одилии в балете "Лебединое озеро".

Несомненный интерес представляют фотоснимки спектаклей старейшего французского театра - дома Мольера "Комеди Франсез", фотографии выступлений Парижского драматического театра М. Рено и Ж.-Л. Барро, Югославского драматического театра, Финского национального и Софийского музыкального театров. Посетители выставки увидят фотографии звезд первого в мире балета на льду - Венского "Айс-ревю", восхищавших москвичей музыкальной легкостью, грацией и совершенством мастерства в уже далеком 1957 году.

Москвичи тепло отнеслись не только к прославленным театральным труппам, но и к молодым талантливым театральным коллективам, ищущим новые формы и средства выразительности, особый художественный стиль. В 1966 году в столице приветствовали "Токио-балет", созданный при участии советских балетмейстеров на основе Балетной школы имени П.И. Чайковского, и другие театры.

Зарубежные деятели искусства, побывавшие в Москве в 1950-1960-х годах, сохранили в памяти теплые воспоминания о коллегах из СССР и московских зрителях. Многие из показанных в столице спектаклей стали событиями культурной жизни второй половины прошлого столетия. Эти гастроли на несколько десятилетий определили развитие театрального искусства Москвы стали свидетельствами высокого авторитета нашей страны, развития творческого сотрудничества и дружеских контактов зарубежных и советских драматургов, актеров и режиссеров.

Время проведения: 4-17 октября 2017 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Спартаковская, 9, стр. 1. "Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина".