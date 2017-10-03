"Эврика! Концепт" продолжает прием заявок

МОСКВА, 3 октября 2017 г. /Оргкомитет конкурса/. До 15 октября 2017 года продлен прием заявок для участия в конкурсе "Эврика! Концепт". Предложить свой проект на ранней стадии практической реализации могут студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте от 18 до 34 лет.

Конкурс "Эврика! Концепт" проводится компанией "Иннопрактика" с 2014 года и направлен на поиск и поддержку молодых научных коллективов с прикладными проектами на ранних стадиях развития технологии или продукта.

За время существования проекта на конкурс поступило более 2 тысяч заявок из 69 городов России. Общий призовой фонд "Эврики! Концепт" превысил 54 млн рублей, а восемь команд, ставших победителями конкурса в разных номинациях, основали собственные компании.

В этом году конкурс "Эврика! Концепт" пройдет по следующим направлениям: "IT" - финансовые и страховые технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; "Oil & gas" - разведка и добыча, транспортировка и хранение, переработка; "Industry" - робототехника и автоматизация процессов, компонентная база и проектирование технологических узлов машин, приборостроение; "Materials" - новые материалы для фотоники и электроники, конструкционные материалы.

Участников конкурса в составе команд до пяти человек ждет насыщенная образовательная программа, в рамках которой состоится знакомство с технологиями продвижения проектов и составления бизнес-планов для их презентации потенциальным инвесторам.

Эксперты конкурса из числа представителей успешных компаний инновационной экосистемы России проведут оценку бизнес-планов, дадут профессиональные рекомендации по их доработке, а также выберут пять лучших проектов.

Победители финала получат гранты до 2 млн рублей, а все команды-финалисты станут обладателями денежного приза в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, участники, представившие на суд жюри и зрителей конкурса лучший двухминутный видеоролик о своем проекте или идее, смогут также выиграть 50 тысяч рублей.

Подробные условия участия в конкурсе и требования к проектам размещены на официальном сайте www.kpi-eureka.ru и в группе ВКонтакте. Задать интересующий вопрос организаторам конкурса можно по электронной почте eureka@innopraktika.ru.

Об организаторе

"Иннопрактика" - это негосударственный институт развития, реализующий проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе через развитие структур и механизмов инновационной экономики.

Компания осуществляет свою деятельность с 2012 года и объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие". Учредителем Фонда является МГУ имени М. В. Ломоносова.