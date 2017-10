Отель "Астория" стал обладателем награды World Travel Awards

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября 2017 г. Вручение наград состоялось 30 сентября в Мраморном зале Этнографического дворца в Санкт-Петербурге - в этот раз премия проходит в Северной столице, поскольку в 2016 году Санкт-Петербург был признан "Лучшим мировым культурным направлением" и "Лучшим европейским направлением". Продолжая этот тренд, в этом году Санкт-Петербург получил награду как "Лучшее европейское городское направление".

Премия World Travel Awards™ была основана в 1993 году, ее цель - награждать и признавать превосходство во всех секторах индустрии туризма, путешествий и гостеприимства. Сегодня World Travel Awards™ - всемирно признанный знак качества в индустрии, призванный вдохновлять профессионалов туризма постоянно повышать стандарты их продукта и сервиса.

Победители в каждой категории определяются онлайн-голосованием профессионалов отрасли и конечных клиентов, которое происходит в течение года.

Генеральный директор "Астории" Герольд Хельд сказал: "Эта награда стала знаком признания наших усилий и работы по улучшению качества нашего продукта в течение последних лет, мотивации команды и стремления стать местом, куда гости хотели бы возвращаться снова и снова. Мы гордимся, что "Астория" признана лучшим отелем класса люкс в России в 2017, и будем продолжать работать над улучшением всех аспектов сервиса".

Отель "Астория" - современный отель с богатой биографией, расположенный в историческом центре Санкт-Петербурга и обладающий лучшим видом на грандиозный Исаакиевский собор. Здание отеля было построено в 1912 году по проекту модного архитектора Федора Лидваля и с тех пор было частью истории города. За более чем столетнюю историю отеля в его стенах побывало огромное количество знаменитых гостей, и отель всегда оставался центром культурной и светской жизни Петербурга.

С 1997 года "Асторией" управляет Rocco Forte Hotels - семейная компания, управляющая 11 роскошными отелями в самых красивых городах мира - от Лондона и Флоренции до Брюсселя и Рима.

В "Астории" 169 номеров, включая 86 люксов (среди них - четыре президентских люкса с двумя спальнями, королевский люкс с большим балконом и великолепный царский люкс с четырьмя спальнями). Дизайн номеров уважительно сочетает современные предметы интерьера и антиквариат, текстиль выполнен из льна, из многих номеров открывается потрясающий вид на Исаакиевскую площадь.

Сердце отеля - гостиная "Ротонда" на первом этаже, где в любую погоду прекрасно наслаждаться чаем из кобальтовых чашек Императорского фарфорового завода и каждый день с 3 до 6 часов сервируется щедрый послеполуденный чай с изобилием десертов, пирожных, конфет и блинов. Здесь же действует велнесс-меню Just For You, созданное шеф-поваром Давидом Эйро в соавторстве с шеф-поварами проекта Аркадия Новикова.

Ресторан "Астория" сочетает блюда русской и французской кухни, здесь самые вкусные сибирские пельмени и изысканное крем-брюле из фуа-гра, а декадентский красно-белый интерьер с драматичными фотопринтами со сценами из знаменитых опер и балетов Мариинского театра располагает к неторопливым ужинам с хорошим вином из коллекции ресторана. Это также отличное место для изысканного ужина перед посещением театра.

Бар "Личфилд" назван в честь знаменитого английского фотографа сэра Патрика Личфилда и декорирован репродукциями его лучших работ, а барное меню включает авторскую коллекцию коктейлей на основе джина.

Восемь конференц-залов, включая парадный бальный зал и "Зимний сад" с уникальным витражным потолком, позволяют проводить мероприятия любой степени сложности и самого высокого уровня гостей. И конечно же, это идеальная площадка для красивых свадеб, а фасад отеля и его интерьеры становятся элегантным фоном для лучших фотографий.

В отеле также есть салон красоты La Maison de Baute Carita Astoria c полным спектром процедур для лица и тела и парикмахерской.

Дополнительная информация:

Директор по связям с общественностью Наталья Ермашова

nyermashova@roccofortehotels.com

+7 905 2085400

Отель "Астория"

ул. Большая Морская, 39, Санкт-Петербург, Россия, 190000

Tел: +7 812 494 5757

https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-astoria/