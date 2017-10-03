В Воронежской области увеличили штрафы за самовольное разрушение асфальта

ВОРОНЕЖ, 3 октября. /ТАСС/. От полутора до 10 раз увеличены штрафы за самовольное разрушение или некачественное восстановление асфальтового покрытия на автодорогах и тротуарах. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, депутаты в пятницу внесли соответствующие изменения в закон "Об административных правонарушениях на территории Воронежской области".

Документ ужесточает административную ответственность за самовольное вскрытие дорожного покрытия, а также за некачественное или несвоевременное его восстановление. В частности, гражданам это теперь грозит штрафом от 2 тыс. до 5 тыс. руб., должностным лицам - от 15 тыс. до 30 тыс. руб. (рост в полтора раза), юридическим - от 50 до 100 тыс. руб (аналогичный рост).

Больше всего – в 10 раз до 100 тыс. руб. – увеличен штраф для юридических лиц за несвоевременное или некачественное восстановление асфальтового покрытия и дорожного оборудования газонов, тротуаров и зеленых насаждений. Прежде это нарушение ничем не грозило гражданам, теперь они будут платить штраф от 2 до 5 тыс. руб. Для должностных лиц ответственность вырастет максимум в шесть раз – до 30 тыс. руб.

"За первое полугодие в административные комиссии уже поступило более 50 материалов по фактам самовольного вскрытия дорожного покрытия, а также некачественного (несвоевременного) его восстановления", - отмечают в пресс-службе.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, закон направлен на создание устойчивой транспортной системы и формирование комфортной городской среды. "Это требует от власти наличия эффективно действующего механизма административной ответственности. Сейчас отдельным нарушителям выгоднее оплатить штраф, нежели исполнять требования соответствующих правил. Мы регулярно получали предложения об ужесточении административной ответственности от органов местного самоуправления. Качественные дороги требуют от нас регулярных, и достаточно масштабных вложений. Мы просто не имеем права потворствовать тем, кто разрушает то, что строится на бюджетные средства", - сказал спикер парламента.