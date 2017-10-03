УрГПУ примет в Екатеринбурге субфорум Всемирного форума женщин - президентов университетов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. С 4 по 7 октября впервые в России на площадке Уральского государственного педагогического университета пройдет Уральский субфорум Всемирного форума женщин - президентов университетов на тему "Педагогический университет и лидерство в образовании". Об этом сообщают в пресс-службе вуза.
"Всего ожидается 18 участников из разных стран мира - России, Китая, Индии, Финляндии, США. Гости обсудят темы лидерства в образовании (теория, воспитание лидерского духа и методы работы); подготовки учителей и развития лидерских качеств; женского лидерства в образовании (пробиваясь сквозь "стеклянный потолок"); педагогического образования (историческая составляющая и международный опыт)", - сказано в сообщении.
В четверг основные мероприятия субфорума пройдут на площадке отеля "Хайятт" и в "Ельцин-Центре". В церемонии открытия примут участие директор Департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, замминистра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, ректор УрГПУ Алевтина Симонова, представители иностранных университетов.
Гостей ожидают конференции по вопросам лидерства в образовании, круглые столы и экскурсии по Уралу. Третий день субфорума, 6 октября, пройдет на площадке Уральского государственного педагогического университета (пр. Космонавтов, 26).
Инициатором и соорганизатором Уральского субфорума выступают Всемирный форум женщин - президентов университетов (WWUPF) в лице почетного президента профессора Лю Цзинань, Министерство образования Китая, ЮНЕСКО, Университет коммуникации Китая.
WWUPF начал свою работу в 2001 г. В течение последних 16 лет успешно проведены семь форумов и шесть субфорумов в разных странах (КНР, Новая Зеландия, Япония, США, Турция, Зимбабве, Мексика и др.) с участием представителей более 80 государств. УрГПУ является постоянным участником WWUPF с 2014 года.
УрГПУ был основан в 1930 году и является одним из старейших вузов Урала. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь сложились и успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из которых являются действительными членами и членами-корреспондентами государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий почти 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.