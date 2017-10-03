Воронежские депутаты внесли изменения в список приоритетных инвестпроектов

ВОРОНЕЖ, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной Думы внесли изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".



Как отмечают в пресс-службе регионального парламента, в частности, скорректированы параметры инвестпроекта "Развитие племенного свиноводства в Воронежской области, ООО "Черкизово-свиноводство" в Нижнедевицком и Семилукском районах. Объем финансирования увеличен на 23% с 6,2 млрд до 8 млрд руб., срок завершения реализации увеличен на шесть лет - с 2022 до 2028 года.



В рамках внесенных депутатами изменений документ дополнен новыми проектами. Среди них, в частности, создание комплексного машиностроительного производства ООО "Промавторемонт" в Кантемировском районе и областном центре, стоимость проекта - свыше 1 млрд руб., период реализации - 2017-2024 гг.



Кроме того, в перечень особо значимых проектов вошла организация в Воронеже предприятия по выпуску прототипов и мелкосерийных изделий из полимеров и металлов с использованием аддитивных технологий. Инвестор - АО "Центр технологической компетенции аддитивных технологий". Цель проекта - создание нового производства с использованием цифровых технологий и прогрессивных материалов. Стоимость - 314,56 млн руб., период реализации - 2014-2023 гг.



По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, Воронежская область входит в десятку регионов с самыми комфортными условиями для инвестиций. "По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ-2017 мы занимаем восьмое место. Для сравнения - в 2016 году область была на 23 месте рейтинга. За год регион поднялся на 15 позиций и показал лучшую динамику в двадцатке лидеров. Среди регионов ЦФО Воронежская область заняла четвертое место. Это говорит о том, что работа региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды ведется эффективно", - отметил спикер парламента.

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