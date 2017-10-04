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Стартовал VII Петербургский Международный газовый форум

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4 октября, 9:50 UTC+3
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Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. Стартовал VII Петербургский Международный газовый форум, который проходит на площадке Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

В первый день форума состоялось открытие V Международной специализированной выставки "InGAS Stream 2017 - Инновации в газовой отрасли", где производители представят действующие и перспективные технологии, продукты, товары и услуги, необходимые для газовой отрасли.

Экспоненты InGAS Stream 2017 - компании-разработчики инновационных продуктов и технологий, проектные организации и научно-исследовательские структуры, принимающие участие в реализации стратегических проектов развития, в том числе формировании государственных и региональных программ газификации, энергосбережения, разработки малых месторождений и освоения новых источников углеводородного сырья. На выставке будут представлены производители  и поставщики оборудования всей технологической цепи газовой отрасли: от разведки, добычи и транспортировки до переработки и использования природного газа.

Уже завтра, 4 октября, начнет работу конгрессная программа форума, в рамках которой состоится обсуждение будущего газовой отрасли, в том числе, перспектив рынков СПГ и СУГ, газомоторного топлива, реализации крупнейших инфраструктурных проектов. Также речь пойдет о кадровом потенциале, газификации регионов России, новых технологиях в отрасли.

Справка

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 3 по 7 октября 2017 года. В Форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

www.rusenergyweek.com

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

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