Повалко возглавил рабочую группу "Цифровой экономики" по исследовательским компетенциям

Состоялись первые заседания рабочей группы по направлению "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов" программы "Цифровая экономика Российской Федерации", которую возглавил генеральный директор РВК Александр Повалко. Рабочая группа обсуждает предложенный центрами компетенций план мероприятий, который будет рассматриваться и утверждаться правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Рабочая группа будет разрабатывать предложения, а также производить оценку эффективности реализации планов мероприятий направления по исследовательским компетенциям и технологическим заделам. Функции центров компетенций по данному направлению программы выполнят ГК "Ростех" и ГК "Росатом". Корпорации выступят интеграторами предложений в план мероприятий от всех заинтересованных организаций.

"К сегодняшнему дню центрами компетенций сформирован и направлен в рабочую группу проект плана мероприятий. Участники анализируют переданный нам документ и уже завтра утром сведенная с учетом мнений всех наших коллег позиция будет направлена в правительственную комиссию, - уточнил генеральный директор РВК Александр Повалко. - Состав рабочей группы очень сильный, все работают с большой вовлеченностью и нацеленностью на результат. Можно не сомневаться, что поставленные задачи выполнимы, несмотря на экстремально короткие сроки".

Согласно тексту программы, целью направления по формированию исследовательских компетенций и технологических заделов является создание системы поддержки поисковых, прикладных исследований в области цифровой экономики (исследовательской инфраструктуры цифровых платформ), обеспечивающей технологическую независимость по каждому из направлений сквозных цифровых технологий, конкурентоспособных на глобальном уровне, и национальную безопасность.

Среди задач направления - создание организационного механизма по определению потребностей секторов экономики в потреблении "сквозных" технологий, а также формирование эффективных партнерств между ведущими научно-образовательными организациями и бизнес-сообществом для проведения опережающих исследований. Также планируется создание сети цифровых платформ и центров компетенций по экспертной поддержке. Для организаций, осуществляющих исследования и разработки и способных стать лидерами на глобальных рынках, будет создан механизм стимулирования, обеспечивающий реализацию проектов с высоким коммерческим потенциалом. На базе ведущих вузов и научных организаций будут запущены аспирантские и магистерские школы по каждому направлению "сквозных" технологий. Также планируется создание механизмов поддержки системы подготовки специалистов высшей квалификации.

В состав рабочей группы направления вошли: представители ведущих российских компаний-участников программы "Цифровая экономика" (Мэйл.Ру Груп, Яндекс, компания 1С, МТС, Акронис, ABBYY, компании-интеграторы IBS и Ланит и др.), представители академических институтов (Институт системного программирования, Институт физики твердого тела), представители ведущих университетов (МГУ, ИТМО, МИСиС) и другие участники.

О РВК

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 26, их суммарный размер - 35,1 млрд руб. Доля АО "РВК" - 22,5 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 214. Совокупный объем проинвестированных средств - 17 млрд руб.

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О программе "Цифровая экономика Российской Федерации"

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Документ определяет реализацию основных мер государственной политики для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. К базовым направлениям развития цифровой экономики РФ отнесены: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.