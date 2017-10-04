В Нижнем Тагиле в 2022 году введут новые объекты водоотведения за 12,5 млрд рублей

Аксенов назвал фантазиями требования Украины отменить призыв в КрымуПолитика 4 октября, 11:33
"МРСК Урала" покажет инновационные разработки на Российской энергетической неделе в МосквеНовости партнеров 4 октября, 11:29
УЕФА открыл дело по поводу расизма на матче юношеской ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль"Спорт 4 октября, 11:28
Алекперов не считает выступление "Спартака" в текущем сезоне РФПЛ неудачнымСпорт 4 октября, 11:28
Саудовская Аравия выделит $1 млрд на энергетические проекты в совместном с РФ фондеЭкономика и бизнес 4 октября, 11:20
"СМИротворец" представили "Всей России - 2017"Новости партнеров 4 октября, 11:19
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИОбщество 4 октября, 11:19
В Нижнем Тагиле в 2022 году введут новые объекты водоотведения за 12,5 млрд рублейНовости партнеров 4 октября, 11:13
СМИ: в Ирландии научились получать электричество из слюны и слезНаука 4 октября, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Администрация Нижнего Тагила (Свердловская область) планирует ввести в эксплуатацию новые объекты водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 12,5 млрд рублей в 2022 году для исправления водного кризиса в городе, возникшем в 2016 году. Об этом во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.
"Ввести в эксплуатацию новые объекты водоснабжения и водоотведения планируем в 2022 году", - сказал Носов.
Ранее ТАСС сообщал, что совместное российско-венгерское предприятие "Уральская водная компания" планирует вложить в создание новой централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле порядка 12 млрд рублей.
"Концессионное соглашение, которое мы планируем подписать с администрацией Нижнего Тагила, предусматривает объем инвестиций в размере 12,5 млрд рублей. Проект подразумевает несколько этапов строительства, потому что для строительства станций водоподготовки и водоочистки будет задействовано несколько площадок. Строительство каждой очереди охватывает двух-трех-летний период", - отметил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор АО "Уральская водная компания" Сергей Хван.
Он уточнил, что администрация Нижнего Тагила намерена предоставить компании земельные участки для строительства станций.
В 2016 году в Екатеринбурге было создано совместное российско-венгерское предприятие "Уральская водная компания", которое специализируется на проектах по водоотведению и водоочистке. В частности, речь идет о реконструкции сооружений хозяйственно-питьевых водоводов Свердловской области с применением венгерских мембранных технологий очистки воды, являющихся одними из передовых в Европе. В качестве акционеров нового предприятия в равных долях выступили российская группа компаний "Вода Евразии" и "Будапештский Водоканал".