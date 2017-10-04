В Нижнем Тагиле в 2022 году введут новые объекты водоотведения за 12,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Администрация Нижнего Тагила (Свердловская область) планирует ввести в эксплуатацию новые объекты водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 12,5 млрд рублей в 2022 году для исправления водного кризиса в городе, возникшем в 2016 году. Об этом во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

"Ввести в эксплуатацию новые объекты водоснабжения и водоотведения планируем в 2022 году", - сказал Носов.

Ранее ТАСС сообщал, что совместное российско-венгерское предприятие "Уральская водная компания" планирует вложить в создание новой централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле порядка 12 млрд рублей.

"Концессионное соглашение, которое мы планируем подписать с администрацией Нижнего Тагила, предусматривает объем инвестиций в размере 12,5 млрд рублей. Проект подразумевает несколько этапов строительства, потому что для строительства станций водоподготовки и водоочистки будет задействовано несколько площадок. Строительство каждой очереди охватывает двух-трех-летний период", - отметил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор АО "Уральская водная компания" Сергей Хван.

Он уточнил, что администрация Нижнего Тагила намерена предоставить компании земельные участки для строительства станций.

В 2016 году в Екатеринбурге было создано совместное российско-венгерское предприятие "Уральская водная компания", которое специализируется на проектах по водоотведению и водоочистке. В частности, речь идет о реконструкции сооружений хозяйственно-питьевых водоводов Свердловской области с применением венгерских мембранных технологий очистки воды, являющихся одними из передовых в Европе. В качестве акционеров нового предприятия в равных долях выступили российская группа компаний "Вода Евразии" и "Будапештский Водоканал".