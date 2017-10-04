Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нижнем Тагиле в 2022 году введут новые объекты водоотведения за 12,5 млрд рублей

Новости партнеров
4 октября, 11:13 UTC+3

Российско-венгерское сотрудничество в сфере водоснабжения и водоотведения в УрФО обсудили на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС

Поделиться
Материал из 1 страницы
© АО «Уральская водная компания»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Администрация Нижнего Тагила (Свердловская область) планирует ввести в эксплуатацию новые объекты водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 12,5 млрд рублей в 2022 году для исправления водного кризиса в городе, возникшем в 2016 году. Об этом во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

"Ввести в эксплуатацию новые объекты водоснабжения и водоотведения планируем в 2022 году", - сказал Носов.

Ранее ТАСС сообщал, что совместное российско-венгерское предприятие "Уральская водная компания" планирует вложить в создание новой централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле порядка 12 млрд рублей. 

"Концессионное соглашение, которое мы планируем подписать с администрацией Нижнего Тагила, предусматривает объем инвестиций в размере 12,5 млрд рублей. Проект подразумевает несколько этапов строительства, потому что для строительства станций водоподготовки и водоочистки будет задействовано несколько площадок. Строительство каждой очереди охватывает двух-трех-летний период", - отметил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор АО "Уральская водная компания" Сергей Хван. 

Он уточнил, что администрация Нижнего Тагила намерена предоставить компании земельные участки для строительства станций.

В 2016 году в Екатеринбурге было создано совместное российско-венгерское предприятие "Уральская водная компания", которое специализируется на проектах по водоотведению и водоочистке. В частности, речь идет о реконструкции сооружений хозяйственно-питьевых водоводов Свердловской области с применением венгерских мембранных технологий очистки воды, являющихся одними из передовых в Европе. В качестве акционеров нового предприятия в равных долях выступили российская группа компаний "Вода Евразии" и "Будапештский Водоканал".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
3
ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 командиров "Джебхат ан-Нусры"
4
Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении
5
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
Эрнст попросил передать ТЭФИ за "Пусть говорят" Малахову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама