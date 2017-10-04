"СМИротворец" представили "Всей России - 2017"

МОСКВА, 4 октября 2017 г. /Пресс-служба конкурса "СМИротворец"/. На XXI международном фестивале журналистов "Вся Россия" Гильдия межэтнической журналистики представила конкурс "СМИротворец" и предложила новые модели поддержки СМИ на языках народов России.

Гильдия межэтнической журналистики намерена предложить профильным ведомствам новые модели поддержки СМИ на языках народов России. Об этом заявила руководитель организации Маргарита Лянге на организованном гильдией круглом столе "Смерть этнических СМИ - не дождетесь!".

Новый формат предполагает укрупнение печатных изданий до окружного масштаба. Пилотный проект разработан на базе татарской газеты "Идель", которую возглавляет председатель астраханского отделения гильдии Динара Межитова. Это позволит увеличить количество полос и тираж газеты, одновременно снизив себестоимость издания.

Эксперты гильдии также отметили целесообразность поддержки электронных версий национальной прессы. Важность такой поддержки продемонстрировали на примере старейшей газеты на эрзянском языке "Эрзянь правда" (Мордовия), у которой не хватает средств на полноценное ведение интернет-версии. "Аудитория, которая читает бумажную версию, возрастная, но когда она сойдет на нет в силу естественных причин, издание может прекратить свое существование, и это будет катастрофа для эрзянского народа", - считает Маргарита Лянге.

Гильдия намерена предложить эти и некоторые другие инициативы на рассмотрение Федерального агентства по делам печати, Министерства связи и массовых коммуникаций, профильного комитета Госдумы, а также вынести на президиум Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Тема поддержки средств массовой информации на национальных языках вновь оказалась в центре внимания и во время презентации самого известного из проектов Гильдии межэтнической журналистики - Всероссийского конкурса "СМИротворец" - на лучшее освещение межнациональных и межконфессиональных отношений. Многие участники фестиваля отметили, что это - единственный в стране профессиональный конкурс, который принимает работы на национальных языках. Эти работы жюри рассматривает в отдельной категории: "Этнические и локальные СМИ". Организаторы творческого состязания уверены, что издания на языках народов России несут особую миссию - сохраняют национальную культуру и интегрируют ее в единое российское медиа-пространство.

Прием работ на конкурс из Дальневосточного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов осуществляется до 10 октября.

Справка

Гильдия межэтнической журналистики создана в 2003 году - как общественная организация, объединяющая журналистов, освещающих в СМИ жизнь народов России. Сегодня отделения организации работают уже в 35 регионах страны.

С 2008 года гильдия является организатором всероссийского конкурса "СМИротворец", который проводит в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей. Конкурс включен в государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", и в июле 2017 года был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ - как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений.