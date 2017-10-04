Более 2000 ребят зарегистрировались на олимпиаду по технологическому предпринимательству

МОСКВА, 4 октября 2017 г. /АИРР/. Второй год подряд проходит уникальная междисциплинарная олимпиада по "Технологическому предпринимательству". В новом учебном году, помимо Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) и Томского государственного университета, стратегическим партнером по развитию молодежного предпринимательства в стране выступила Корпорация МСП.

На сегодняшний день по России идет регистрация на заочный этап. Более 2000 ребят уже выразили свою готовность участвовать в олимпиаде, самые активные регионы - Москва и Московская область, Республика Башкортостан и Краснодарский край. Традиционно очень активным участником многих образовательных проектов является Сибирь, на территории которой созданы максимально комфортные условия и научная база для взращивания молодых инноваторов.

"Для нас эта олимпиада очень важна, потому что партнером выступает ассоциация и Корпорация МСП, которые объединили ключевые регионы в поддержке молодежного предпринимательского движения, - говорит ректор ТГУ Эдуард Галажинский. - Наши партнеры ориентируются на новые рынки и делают ставку на производство нового знания, инновации, высокотехнологичные компании и предпринимательство. Для них важны талантливые, креативные, нестандартно мыслящие, мотивированные молодые люди. В связи с этим цель олимпиады, которую организует ТГУ - создание условий для привлечения и удержания таких людей в регионах-членах АИРР".

"Привлечение молодежи в науку и инновационную деятельность - важнейшее условие развития и процветания России, нашей конкурентоспособности на глобальном уровне. Огромную роль в процессе выявления талантливой молодежи играют различные олимпиады и конкурсы. Именно поэтому мы решили запустить этот проект ТГУ и Корпорацию МСП, - отмечает директор АИРР Иван Федотов. - Мы даем уникальный шанс молодым инноваторам из разных регионов продемонстрировать все свои способности, проявить талант и изобретательность".

Впервые проект поддержала корпорация МСП, чья стратегическая задача - поддерживать и развивать малый и средний бизнес в стране. Ее участие в олимпиаде поможет школьникам сориентироваться в потребностях рынка и в будущем создавать прорывные инновационные проекты.

"Сотрудничество Корпорации МСП и АИРР в рамках олимпиады обеспечит комплексный подход к вопросам вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность с использованием существующих инструментов информационно-маркетинговой и образовательной поддержки начинающих предпринимателей", - отметил Александр Браверман, гендиректор Корпорации МСП.

16 лучших вузов России, на базе которых пройдет очный этап олимпиады, ждут старшеклассников для продолжения обучения. В их числе Российская академия народного хозяйства при президенте РФ, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Казанский технический университет им. А.Н.Туполева, Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева и многие другие.

С полным перечнем университетов можно ознакомиться на сайте олимпиады www.olimp.tech

Ассоциация инновационных регионов России (www.i-regions.org) - объединение субъектов Российской Федерации, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. В состав ассоциации входят 14 наиболее сильных в инновационном развитии регионов России, которые предоставили свои ключевые вузы для проведения олимпиады.

Томский государственный университет (www.tsu.ru) - Томский государственный университет был учрежден в 1878 году и стал первым университетом на территории Сибири и Дальнего Востока. Сейчас в ТГУ на 16 факультетов и в 5 учебных институтах учатся более 15000 студентов. С 2013 года университет выполняет программу повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов "5-100". ТГУ входит в топ-350 лучших университетов мира в рейтинге QS, в топ-60 лучших вузов рейтинга Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017. В 2018 году ТГУ будет отмечать 140-летний юбилей.

АО "Корпорация "МСП" (www.corpmsp.ru) - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства была создана в июне 2015 года по указу президента Российской Федерации как единая платформа для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в России. Корпорация реализует множество инициатив, направленных на развитие сектора МСП в России, таких как портал бизнес-навигатора МСП, реестр субъектов МСП, повышение доли закупок у субъектов МСП, развитие национальной гарантийной системы, тренинги для предпринимателей и многие другие.