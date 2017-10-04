"МРСК Урала" покажет инновационные разработки на Российской энергетической неделе в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Делегация руководителей и технических специалистов ОАО "МРСК Урала" активно включилась в работу Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2017), сообщают в департаменте по связям с общественностью энергосетевой компании.

"В рамках экспозиции ПАО "Россети" организована презентация собственных инновационных разработок дочерних обществ группы компаний. ОАО "МРСК Урала" представляет гостям и участникам форума два проекта: роботизированный комплекс диагностики высоковольтных воздушных линий электропередачи "Канатоход" и программно-аппаратный комплекс интеллектуального учета и управления потреблением электроэнергии "Школа умного потребителя", - сообщают в департаменте.

"Канатоход" разработан специалистами уральского предприятия "Лаборатория будущего". Апробация комплекса проходит на электросетевом комплексе "МРСК Урала" в рамках соглашения о сотрудничестве. Также энергетики филиала "Свердловэнерго" оказывают методическую поддержку молодым ученым в совершенствовании технологии под решение конкретных производственных задач. Роботизированный "Канатоход" может взлетать с наземной станции, садиться на провод или грозозащитный трос линии электропередачи и, передвигаясь от подстанции к подстанции, в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию о состоянии ЛЭП.

"Разработка уральских инженеров в будущем может эффективно интегрироваться в геоинформационные системы программно-технического комплекса федеральной электросетевой инфраструктуры", - сказано в сообщении.

"Школа умного потребителя" - это совместный продукт специалистов ОАО "МРСК Урала" и Уральского федерального университета. Технологии, отработанные в ходе его создания, могут внедряться на объектах как электросетевой компании, так и ее потребителей. "Данный программный продукт позволит правильно экономить, не только получая личную экономическую выгоду, но и способствуя снижению нагрузки на электросетевое оборудование", - отмечают разработчики.

Специалисты "МРСК Урала" внедряют инновационные разработки в соответствии с долгосрочной корпоративной программой, рассчитанной до 2020 года с перспективой до 2025 года. Она разработана в соответствии с политикой инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности головного предприятия - группы компаний "Россети".

О форуме

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября 2017 года. РЭН - единая отраслевая коммуникационная бизнес-площадка международного уровня в России по энергетической тематике. На полях форума обсуждаются перспективы развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная отрасли, нефтехимическая промышленность.

В Форуме участвует более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи. Приглашены представители более 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а также из Австралии.