"Центральный детский магазин" приглашает на встречу с популярным видеоблогером

"Центральный детский магазин на Лубянке" (собственник и девелопер - компания "Галс-Девелопмент") приглашает 7 октября на встречу с популярным видеоблогером Anny May. Это первый мастер-класс в рамках проекта "ЦДМ-Online" - интерактивной школы видеоблогинга, организованной в пространстве детского магазина.

Главный атриум ЦДМ на Лубянке превратится в место встреч известных видеоблогеров со своими поклонниками - яркими и харизматичными героями YouTube, кумирами миллионов детей и подростков по всей России. Гостей ждет неформальное общение, фото- и автограф-сессия, а также интерактивный конкурс, победители которого получат памятные подарки.

Регистрация на встречу открыта по ссылке https://annymay.timepad.ru/event/581396/. Начало мероприятия в 14.00.

"Центральный детский магазин на Лубянке" активно развивает новые каналы коммуникации с представителями "цифрового поколения", молодыми людьми, которые уже привыкли получать информацию о мире в социальных медиа. Проект "ЦДМ-Online" призван стать новым центром притяжения для детской и юношеской аудитории, где гости магазина смогут вживую пообщаться со своими кумирами и познакомиться с набирающей популярность профессией видеоблогера", - комментирует Ирина Бурдельная, советник президента по внешним коммуникациям "Галс-Девелопмент".

Мультимедийный проект "ЦДМ-Online" - уникальное слияние форматов онлайн и офлайн общения, в котором популярный герой с экрана смартфона переходит в реальный мир и вместе с гостями мероприятия создает яркие фото- и видеоотчеты со встречи, который моментально появляется в социальных сетях. Встречи с блогерами проходят в главном атриуме ЦДМ на Лубянке, оснащенным современным оборудованием, позволяющим наблюдать происходящее из любой точки детского магазина. Мультимедийный проект "ЦДМ-Online" предполагает регулярные встречи с популярными героями российской блогосферы.

Anny May - популярный российский видеоблогер с аудиторией более 3,5 млн человек, снимающая развлекательные видео в различных жанрах для молодежной аудитории. Anny May создала свой канал 12 апреля 2016 года, блогеру за один год удалось набрать 2-миллионную аудиторию. Anny May также имеет зарегистрированные аккаунты в социальных сетях Instagram, Twitter, Vk.com.

Справка о компании

ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. В 2016 году компания сдала в эксплуатацию четыре объекта общей площадью около 300 тыс. кв. м: первая очередь жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", жилая башня "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"). Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет более 800 тыс. кв. м. На стадии строительства находится пять проектов: вторая и третья очереди комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", офисные башни МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"), жилой комплекс "Достояние" и элитный квартал "Театральный Дом".

В портфеле компании находятся действующие коммерческие объекты: бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр "Даниловский форт", гостиница "Пекин", торгово-развлекательный комплекс "Центральный Детский Магазин на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи и другие объекты в Москве и регионах.

"Центральный детский магазин на Лубянке" - это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. В ЦДМ на Лубянке представлено более 150 магазинов детских товаров, игрушек, а также товаров для будущих родителей. Ежедневно торговый центр посещает до 30 тыс. человек, в месяц - около 1 млн. Управление объектом осуществляет компания ECE Russland. В комплексе реализована концепция "обучающее развлечение", позволяющая детям в игровых формах получать новые знания. На семи этажах торгового комплекса открыты развлекательные интерактивные зоны: "Музей Детства", "Шоу Динозавров", детский город профессий "Кидбург", галерея иллюзий EYEBIRINT ("Айбиринт"), детский центр научных открытий и лаборатория "Иннопарк", сферический кинотеатр "Zыркус", смотровая площадка и многое другое.

Контакты для СМИ:

Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

