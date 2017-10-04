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Челябинск примет XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

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4 октября, 12:03 UTC+3

Губернатор Борис Дубровский: форум будет посвящен развитию человеческого капитала

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© Официальный сайт Губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Стала известна основная тема XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который осенью 2017 года пройдет в Челябинске. Как сообщили накануне в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области со ссылкой на главу региона Бориса Дубровского, форум будет посвящен развитию человеческого капитала.

"Для нас огромная честь и ответственность провести форум межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном в Челябинске. Челябинская область занимает второе место среди российских регионов по товарообороту с Казахстаном, в самых различных отраслях и сферах есть достаточное число совместных проектов, которые уже работают или появятся в перспективе. Их реализация – дело рук людей: образованных, целеустремленных, нацеленных на совершенствование. Именно поэтому развитие человеческого капитала станет основной темой российско-казахского форума и будет обсуждаться на его площадках", - приводят в управлении слова главы региона.
 
Деловая часть форума пройдет на заводе "Русские электрические двигатели" индустриального парка "Станкомаш", в рамках которой состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета. В программе предусмотрены панельные сессии, где эксперты обсудят законодательное обеспечение вопросов межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном, а также активизацию сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза.

В рамках форума на базе ЮУрГУ пройдет также научно-экономическая конференция "Наследие П.А.Столыпина – актуальная основа стратегии развития Российской Федерации". На этой же площадке состоится форум ректоров вузов России и Казахстана.

Также в рамах XIV Форума межрегионального сотрудничества пройдет выставка "Развитие человеческого капитала", где будут представлены проекты: создание в Российской Федерации порталов онлайн-образования – "Национальная платформа открытого образования"; приоритетный проект – "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации". Также в экспозицию войдет проект по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров, и проект "Развитие экспортного потенциала российской системы образования" в части дальнейшего развития сотрудничества с Республикой Казахстан.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран. В 2016 году его принимала Астана, главной темой обсуждения стало развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства.

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