Наталья Комарова выступила на Международном форуме "Российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского округа - Югры Наталья Комарова принимает участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", сообщают в окружном департаменте общественных и внешних связей. Глава региона выступила сегодня на панельной дискуссии "Глобальная энергетика: вызовы и устойчивое развитие" на тему "Поиск нового баланса на рынке нефти".

По словам Натальи Комаровой, решения ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти напрямую не повлияли на ситуацию в Югре, поскольку на месторождениях автономного округа на протяжении последних семи лет наблюдается тенденция снижения уровня добычи, обусловленная естественным ухудшением структуры ресурсной базы.

Губернатор отметила, что на фоне снижения объемов добычи нефти, основные производственные показатели, такие как эксплуатационное бурение, ввод в эксплуатацию новых добывающих скважин в 2016 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 17% и 18% соответственно. "Это свидетельствует о намерениях крупнейших добывающих предприятий проводить активную инвестиционную политику в Югре. Считаем, что такая тенденция в ближайшие годы сохранится", - сказала глава региона.

По словам Натальи Комаровой, два года подряд в регионе фиксируется исторический минимум регистрируемой безработицы. "Сейчас этот показатель составляет 0,44% от экономически активного населения, а среднем по Уральскому федеральному округу он находится на уровне 1,1%", - уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В панельной дискуссии также участвовали министр экономического развития РФ Максим Орешкин, замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, президент и председатель правления ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, председатель совета директоров ПАО "ТМК" Дмитрий Пумпянский, руководители других национальных и иностранных отраслевых компаний.

О форуме

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября 2017 года. РЭН - единая отраслевая коммуникационная бизнес-площадка международного уровня в России по энергетической тематике. На полях форума обсуждаются перспективы развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная отрасли, нефтехимическая промышленность.

В Форуме участвует более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи, а также около 1 тыс. журналистов. Приглашены представители более 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а также из Австралии.