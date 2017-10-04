Наталья Комарова отметила социальную активность крупных нефтегазовых компаний в Югре

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова отметила конструктивное социально-экономическое сотрудничество округа с крупными нефтегазовыми компаниями, работающими в регионе. Об этом она заявила в среду на панельной дискуссии "Поиск нового баланса на рынке нефти" в ходе Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

"Компании принимают активное участие в строительстве объектов социального назначения: жилых домов, детских садов, школ, учреждений здравоохранения, спортивных объектов. Уверена, что это сотрудничество продолжится. Так, объем финансирования социально-экономических соглашений в Югре нефтяными компаниями за последние три года нарастающим итогом превысил 30 млрд рублей", - сказала она.

Среди наиболее масштабных реализованных проектов глава региона отметила центр физической культуры и спорта "Жемчужина Югры" в Нефтеюганске, водно-спортивный комплекс "Нефтяник" в Лангепасе, спортивно-культурный комплекс "Галактика" площадью более 35 тыс. кв. м с океанариумом мирового класса в Когалыме, многофункциональный концертно-театральный комплекс "Нефтяник" в Сургуте.

О форуме

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября 2017 года. РЭН - единая отраслевая коммуникационная бизнес-площадка международного уровня в России по энергетической тематике. На полях форума обсуждаются перспективы развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная отрасли, нефтехимическая промышленность.

В форуме участвует более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи, а также около 1 тыс. журналистов. Приглашены представители более 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а также из Австралии.