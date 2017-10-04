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Ирина Донник покидает пост ректора Уральского аграрного госуниверситета

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4 октября, 14:45 UTC+3

Академик займет должность в руководстве РАН после избрания вице-президентом, обязанности руководителя вуза будет исполнять проректор Ольга Лоретц

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Ирина Донник

Ирина Донник

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Ирина Донник покидает пост ректора Уральского аграрного госуниверситета. Она займет должность в руководстве РАН после избрания вице-президентом, сообщают в пресс-службе вуза. Обязанности руководителя вуза будет исполнять проректор по учебной работе Ольга Лоретц. 

"На прошлой неделе академик Ирина Донник была избрана вице-президентом РАН. За ее кандидатуру проголосовало 90% членов Академии. Всего в составе нового президиума 11 вице-президентов во главе с недавно избранным главой РАН Александром Сергеевым", - сказано в сообщении.

"Мое избрание в президиум РАН было для меня довольно неожиданным. Среди членов академии много выдающихся ученых, однако, оказанное мне доверие в числе 90% голосов в пользу моей кандидатуры, безусловно, приятно и говорит о признании в научной элите. Впервые в президиуме РАН представитель аграрной науки из Уральского региона. Это заслуга не только моя, но и всего коллектива вуза. Покидаю родной вуз с грустью и чувством гордости. Когда я стала ректором в 2011 году, наш вуз был на 43-м месте среди 55-ти аграрных высших учебных заведений страны, а теперь он устойчиво и не один год входит в пятерку лучших. Я верю, что мои коллеги продолжат начатое и сделают все, чтобы Уральский ГАУ оставался ведущим аграрным вузом страны", - цитируют в пресс-службе слова Донник. 

Справка

Ирина Донник возглавляла УрГАУ с 2011 года, была вновь переизбрана ректором в мае 2016 года. Академик РАН, доктор биологических наук, профессор, лауреат премии правительства РФ, член шести российских и зарубежных общественных академий наук. Почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный работник агропромышленного комплекса России. По данным сайта УрГАУ, Донник опубликовала свыше 360 научных трудов, в том числе 17 монографий, 11 брошюр и книг, 35 научных рекомендаций, свыше 20 учебных и методических пособий, 19 патентов. Научные работы размещены на ресурсах, входящих в перечень рекомендованных ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. Под ее научным руководством защищены восемь докторских и 20 кандидатских диссертаций. 

Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7000 студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.

Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.

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