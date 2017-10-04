Губернатор: промышленная политика Югры направлена на поддержку инвестиционной деятельности

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского округа - Югры Наталья Комарова назвала поддержку инвестиционной деятельности "основой диверсификации экономики региона". Об этом она сообщила в среду на панельной дискуссии "Поиск нового баланса на рынке нефти" в ходе Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

"Поддержка инвестиционной деятельности - это основа диверсификации экономики региона, на что направлена реализуемая в Югре промышленная политика. Стороны (нефтяные компании и правительство региона - прим. ТАСС) удовлетворены взаимными отношениями, думаю, в силу того, что правительство автономного округа делает все нреобходимое, чтобы нефтяные компании чувствовали себя в дружественной обстановке. Это крайне важно, и мы, как нефтяной регион, ставя акцент на диверсификации экономики, используем природные сырьевые возможности как драйвер ее роста", - отметила Наталья Комарова.

Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей Югры, портфель проектов в обрабатывающей промышленности насчитывает более 60 новых производств с объемом инвестиций около 140 млрд руб. Например, реализация проекта "Создание комплекса переработки газового конденсата" в Сургутском районе позволит увеличить налоговые поступления в бюджет региона в первые три года почти на 900 млн руб. Проект по строительству газоперерабатывающего комбината в Нефтеюганском районе емкостью около 25 млрд руб. позволит привлечь в бюджет 1,5 млрд руб. за прогнозный трехлетний период. В прошедшем году в Когалыме запущен завод по изготовлению вентильных двигателей. В перспективе планируется расширение данного производства путем выпуска погружных насосов.

По словам губернатора, регион нацелен на использование имеющегося природно-ресурсного потенциала в качестве драйвера роста, обеспечивающего спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

О форуме

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября 2017 года. РЭН - единая отраслевая коммуникационная бизнес-площадка международного уровня в России по энергетической тематике. На полях форума обсуждаются перспективы развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная отрасли, нефтехимическая промышленность.

В Форуме участвует более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи. Приглашены представители более 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а также из Австралии.