Губернатор: промышленная политика Югры направлена на поддержку инвестиционной деятельности

Болельщики направили более 132 тыс. заявок на покупку билетов на финал ЧМ-2018Спорт 4 октября, 16:17
ФИФА в ближайшие недели рассмотрит вопрос переноса медиа-центра на арене "Санкт-Петербург"Спорт 4 октября, 16:08
Тренер: задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей ОИ-2018Спорт 4 октября, 15:59
На социальную поддержку ветеранов труда Приморского края потратят 58 млн рублейНовости партнеров 4 октября, 15:59
Режиссер Хлебников представил "Аритмию" в Новосибирске за неделю до официального прокатаСибирь 4 октября, 15:44
Пике назвал ложью информацию о конфликте Рамосом из-за референдума в КаталонииСпорт 4 октября, 15:29
Рольбинов: стадиону "Калининград" нужны вложения до тех пор, пока он станет самоокупаемымСпорт 4 октября, 15:19
Путешественник в одиночку проедет от Ямала до Сахалина для доставки лекарств в селаОбщество 4 октября, 15:14
ФИФА: никаких рисков срыва сроков строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде нетСпорт 4 октября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского округа - Югры Наталья Комарова назвала поддержку инвестиционной деятельности "основой диверсификации экономики региона". Об этом она сообщила в среду на панельной дискуссии "Поиск нового баланса на рынке нефти" в ходе Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".
"Поддержка инвестиционной деятельности - это основа диверсификации экономики региона, на что направлена реализуемая в Югре промышленная политика. Стороны (нефтяные компании и правительство региона - прим. ТАСС) удовлетворены взаимными отношениями, думаю, в силу того, что правительство автономного округа делает все нреобходимое, чтобы нефтяные компании чувствовали себя в дружественной обстановке. Это крайне важно, и мы, как нефтяной регион, ставя акцент на диверсификации экономики, используем природные сырьевые возможности как драйвер ее роста", - отметила Наталья Комарова.
Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей Югры, портфель проектов в обрабатывающей промышленности насчитывает более 60 новых производств с объемом инвестиций около 140 млрд руб. Например, реализация проекта "Создание комплекса переработки газового конденсата" в Сургутском районе позволит увеличить налоговые поступления в бюджет региона в первые три года почти на 900 млн руб. Проект по строительству газоперерабатывающего комбината в Нефтеюганском районе емкостью около 25 млрд руб. позволит привлечь в бюджет 1,5 млрд руб. за прогнозный трехлетний период. В прошедшем году в Когалыме запущен завод по изготовлению вентильных двигателей. В перспективе планируется расширение данного производства путем выпуска погружных насосов.
По словам губернатора, регион нацелен на использование имеющегося природно-ресурсного потенциала в качестве драйвера роста, обеспечивающего спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября 2017 года. РЭН - единая отраслевая коммуникационная бизнес-площадка международного уровня в России по энергетической тематике. На полях форума обсуждаются перспективы развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная отрасли, нефтехимическая промышленность.
В Форуме участвует более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи. Приглашены представители более 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а также из Австралии.