На Южном Урале создается подушка, способная проводить бесконтактный мониторинг сердца

Коллектив ученых Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ разрабатывает современные устройства бесконтактного ЭКГ-мониторинга для повышения его эффективности и расширения возможностей диагностики. В настоящее время в отделении реанимации одной из больниц Челябинска проходит испытание инновационные устройство, позволяющее проводить ЭКГ-диагностику состояния лежачих больных или людей с ограниченными возможностями. Окончательные итоги апробации планируется подвести в конце октября.

Современная медицина отводит важную роль своевременной диагностике и мониторингу состояния как людей с различными заболеваниями, так и здоровых людей. Электрокардиография - это достаточно простой и эффективный способ контроля состояния сердца.

Команда ученых под руководством Владимира Кодкина, доктора технических наук, профессора кафедры "Физическое воспитание и здоровье" ИСТиС уже три года работает над созданием современных устройств, используя уникальную технологию бесконтактной электрокардиограммы. Одно из таких устройств - ортопедические подушки со встроенным ЭКГ мониторингом.

"На сегодняшний день ортопедические анатомические подушки востребованы в наших больницах в очень больших количествах. Чаще всего такие подушки нужны больным, которые имеют ограниченные физические возможности перемещения, то есть лежачим больным. И у нас родилась эта мысль: не совместить ли их с мониторированием их функционального состояния", - рассказывает Владимир Кодкин.

Чехол такой подушки выполнен из специальной токопроводящей ткани с посеребренной нитью, которую в будущем планируется дополнить графеновыми нитями для более высокой проводимости. Ученые Южно-Уральского государственного университета проводят апробацию инновации в Детской областной больнице в отделении реанимации. Полученные результаты уже позволяют говорить о высокой эффективности и большом потенциале такого рода диагностических устройств. Партнером в исследованиях выступает торговый дом "Росава". Кроме подушки для лежачих больных, разрабатывается подушка и для новорожденных.

"Пока достаточно проблематично снять у маленького ребенка электрокардиограмму, так как для этого его надо раскрыть, надеть специальные электроды на ручки, а когда он шевелит, то снять ЭКГ сложно. Наша подушка поможет решить эти проблемы, потому что с нашим устройством ребенок может быть в пеленках, главное, чтобы голова касалась подушки", - объясняет Владимир Львович.

Владимиром Кодкиным создана специальная компьютерная программа для проводимых исследований. Но так как бесконтактный способ дает нестандартный сигнал ЭКГ, то врачам и физиологам надо еще научиться его читать.

Другое направление, в котором ученые ЮУрГУ используют систему бесконтактной электрокардиограммы - это работа со спортсменами. Для них была создана специальная футболка из такой же токопроводящей ткани со встроенными электродами. Активное участие в этой научной работе принимает Анастасия Хафизова, аспирант кафедры "Физическое воспитание и здоровье" и директор малого инновационного предприятия, которое реализует эту программу.

"Надевая эту футболку, спортсмен не испытывает никаких неудобств, которые могут быть, например, при использовании пульсометра. Мы проводили эксперименты на велотренажере, которые подтвердили, что никаких проблем увидеть электрокардиограмму нет. Также можно рассчитать частоту сердцебиения и ряд других параметров", - поясняет Анастасия Хафизова.

На сегодняшний день опубликовано очень большое количество работ по вариабельности сердечного ритма и в Челябинске, и в других городах России. Но все они оценивают вариабельность сердечного ритма без нагрузки. Эксперименты ученых Южно-Уральского государственного университета показали, что с помощью современных устройств, таких как футболка с бесконтактным ЭКГ, можно увидеть, как человек отрабатывает нагрузку, как меняется вариабельность его ритма, характер вариабельности, что происходит с организмом, когда он расслабляется. Это позволило ученым разработать определенные гипотезы поведения сердца человека в момент нагрузки.

"После насыщенного этапа у спортсменов обычно идет период восстановления, где часто используются медикаментозные методы, - продолжает Владимир Кодкин. - Для того чтобы предотвратить жесткий восстановительный период, можно уже в тренировочный период отслеживать с помощью нашего прибора показатели электрокардиограммы. Это позволит вовремя подсказать спортсмену, когда надо немного отдохнуть, снизить нагрузки, в какие моменты усталость слишком высокая. Это поможет достичь наиболее высоких результатов в спорте и предотвратить сложные проблемы со здоровьем".

Сейчас руководством Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ разрабатываются разные программы по внедрению футболок с бесконтактным ЭКГ в массовое использование. Также ученые работают над беспроводной связью, что требует внедрения определенных технических инноваций.

"Конечно, в мире существуют аналогичные разработки, - признает Владимир Львович. - Например, в США есть подобная футболка ЭКГ. Но американский аналог снимает только такие показатели как ритм и пульс. Такие показатели можно получить и с помощью обычного пульсометра. У нас же выявляется более обширный комплекс показателей состояния здоровья человека".

На несколько решений ученые ЮУрГУ уже имеют патенты, например, на бесконтактную ЭКГ. Сейчас подана заявка на получение патентов на устройство для непрерывного контроля и использование электропроводящих тканей, а также готовится еще ряд заявок на получение патентов. Кроме того, ученые занимаются разработкой программы, которая сама будет анализировать данные и давать простые рекомендации, такие как "отдохните", "обратитесь к врачу" и другие. Но чтобы выявить необходимые данные, нужно доработать экспериментальную базу. Планируемая совместная работа с Челябинской областной больницей, несомненно, обеспечит необходимые данные для дальнейших исследований.