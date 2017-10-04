На социальную поддержку ветеранов труда Приморского края потратят 58 млн рублей

На социальную поддержку ветеранов труда Приморского края выделено 58,4 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте труда и социального развития региона.

"В Приморском крае региональный ветеранский статус имеют 5268 человек. На меру социальной поддержки этой категории льготников в бюджете Приморья предусмотрели 58,4 млн рублей в рамках программы "Социальная поддержка населения Приморского края", - говорится в сообщении.

Звание ветеран труда Приморского края введено в регионе в 2013 году. По инициативе губернатора Владимира Миклушевского его стали вручать приморцам, не имеющим федерального ветеранского статуса. В 2015 году глава региона предложил внести в закон изменения, упрощающие присвоение регионального звания тем, чья трудовая деятельность проходила в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Приморья.

"С января прошлого года для его получения женщинам, живущим в северных районах Приморья, необходимо проработать в крае не менее 30 лет. Мужчинам - не менее 35 лет. Предыдущий закон предусматривал необходимый стаж в 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", - прокомментировали в департаменте труда и социального развития.

Кроме определенного стажа для получения регионального звания необходимо также наличие одной из грамот: от высшего должностного лица Приморского края, высшего органа исполнительной власти Приморского края, органа законодательной власти Приморского края или других.