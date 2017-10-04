На социальную поддержку ветеранов труда Приморского края потратят 58 млн рублей

Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". ДосьеБиографии и справки 4 октября, 16:15
ФИФА в ближайшие недели рассмотрит вопрос переноса медиа-центра на арене "Санкт-Петербург"Спорт 4 октября, 16:08
Тренер: задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей ОИ-2018Спорт 4 октября, 15:59
На социальную поддержку ветеранов труда Приморского края потратят 58 млн рублейНовости партнеров 4 октября, 15:59
Режиссер Хлебников представил "Аритмию" в Новосибирске за неделю до официального прокатаСибирь 4 октября, 15:44
Пике назвал ложью информацию о конфликте Рамосом из-за референдума в КаталонииСпорт 4 октября, 15:29
Рольбинов: стадиону "Калининград" нужны вложения до тех пор, пока он станет самоокупаемымСпорт 4 октября, 15:19
Путешественник в одиночку проедет от Ямала до Сахалина для доставки лекарств в селаОбщество 4 октября, 15:14
ФИФА: никаких рисков срыва сроков строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде нетСпорт 4 октября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
На социальную поддержку ветеранов труда Приморского края выделено 58,4 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте труда и социального развития региона.
"В Приморском крае региональный ветеранский статус имеют 5268 человек. На меру социальной поддержки этой категории льготников в бюджете Приморья предусмотрели 58,4 млн рублей в рамках программы "Социальная поддержка населения Приморского края", - говорится в сообщении.
Звание ветеран труда Приморского края введено в регионе в 2013 году. По инициативе губернатора Владимира Миклушевского его стали вручать приморцам, не имеющим федерального ветеранского статуса. В 2015 году глава региона предложил внести в закон изменения, упрощающие присвоение регионального звания тем, чья трудовая деятельность проходила в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Приморья.
"С января прошлого года для его получения женщинам, живущим в северных районах Приморья, необходимо проработать в крае не менее 30 лет. Мужчинам - не менее 35 лет. Предыдущий закон предусматривал необходимый стаж в 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин", - прокомментировали в департаменте труда и социального развития.
Кроме определенного стажа для получения регионального звания необходимо также наличие одной из грамот: от высшего должностного лица Приморского края, высшего органа исполнительной власти Приморского края, органа законодательной власти Приморского края или других.