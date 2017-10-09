Фонд IN ARTIBUS и РГАЛИ впервые в России представят выставку "Архив Харджиева"

МОСКВА, 9 октября 2017 г. 11 октября фонд IN ARTIBUS в сотрудничестве с РГАЛИ открывает большую исследовательскую выставку "Архив Харджиева", которая впервые в России представит наследие выдающихся русских авангардистов из знаменитого частного собрания писателя и историка Николая Харджиева.

Выставка "Архив Харджиева" сенсационна не только из-за ценности представленного материала, но и из-за истории знаменитого архива. Благодаря нестандартным и отчасти спорным методам коллекционирования Николаю Ивановичу Харджиеву удалось спасти для истории русской культуры десятки уникальных материалов, ставших наглядным свидетельством бурного процесса творческих поисков 1910-1920-х годов. В его собрании сохранились не только живописные и графические произведения, но и редкие документы - черновики и рукописи, поэтические и художественные наброски, фотографии, автографы.

В экспозиции будут представлены архивные материалы, впервые оказавшиеся доступными для исследователей, а также редкие книги, живописные и графические произведения из частных собраний и крупнейших музеев Москвы. Зрители увидят документальное и художественное наследие Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Владимира Татлина, Елены Гуро, Натальи Гончаровой и Ольги Розановой. Также в собрание вошли ранее неизвестные теоретические тексты Лазаря Лисицкого, Казимира Малевича, Михаила Матюшина и уникальные материалы, связанные с Витебском и УНОВИСом. Экспозиция впервые дает возможность ознакомиться с одним из наиболее значительных частных собраний русского авангарда.

Кураторы выставки Екатерина Бобринская и Анна Корндорф комментируют: "История архива Харджиева и сама структура выставки свидетельствуют об огромной роли, которую сыграло частное коллекционирование в сохранении наследия русского авангарда. Именно частные коллекционеры спасали от гибели и полного забвения множество произведений художников, составляющих сегодня гордость русской культуры".

Судьба этого ценного архива сложилась трагично: когда Харджиев принял решение об эмиграции, он не стал жертвовать часть своей коллекции государству, чтобы сохранить остальное. Коллекционер попытался вывезти собрание за границу, при этом большая часть архива была нелегально перевезена в Амстердам и хранилась в музее Стеделийк, другая оказалась арестована на таможне в Москве и передана в РГАЛИ.

На десятилетия материалы архива Харджиева оказались раздробленными между двумя странами, о собрании ходило немало легенд. Только в мае 2011 года в Амстердаме в торжественной обстановке в одном из залов филиала Эрмитажа на Амстеле состоялось подписание соглашения о совместной деятельности Российского государственного архива литературы и искусства и нидерландского Фонда "Культурный центр Харджиев-Чага", в конце ноября того же года коллекция была доставлена в Москву и передана в РГАЛИ.

Сотрудники архива Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) вместе с крупнейшими исследователями авангарда, искусствоведами и филологами провели огромную работу по систематизации и описанию архива Харджиева. Татьяна Горяева, директор РГАЛИ, рассказала, что "важно было воссоединить коллекцию мирового значения, создать целостную научную базу с доступным фондом пользования".

Однако в 2011 году открытие воссоединенного архива было невозможно, поскольку по распоряжению Харджиева в 1990-е годы оставшаяся в России часть архива была закрыта для исследователей на 25 лет. Сегодня Фонд IN ARTIBUS впервые делает доступным уникальное собрание документов, связанных с культурой начала ХХ века.

К открытию выставки фонд IN ARTIBUS совместно с РГАЛИ выпускают первый из трех запланированных томов документов из архива Николая Харджиева.