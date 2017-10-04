Губернатор: энергоемкость ВРП Иркутской области снижена на 41%

Энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Иркутской области за последние годы снизилась на 41%, заявил губернатор Сергей Левченко на Российской энергетической неделе в Москве.

"Указом президента РФ поставлена задача к 2020 году снизить энергоемкость валового внутреннего продукта страны не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. В нашем регионе этот показатель за последние несколько лет в фактических условиях уже снижен на 41%, что несомненно положительно характеризует Иркутскую область в данном направлении", - отметил Сергей Левченко.

В форуме по энергоэффективности и развитию энергетики принимают участие более 8 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества. Приглашены представители из более чем 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии. Мероприятие организовано для демонстрации перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализации потенциала международного сотрудничества. В рамках форума состоялось пленарное заседание "Энергия для глобального роста", которое открыл президент РФ Владимир Путин.

Также проведены круглые столы "Будущее угольной отрасли в условиях новой климатической повестки", "Внешняя энергетическая политика России", открытое заседание наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда ЖКХ. В программу форума вошли дискуссии на тему "Мировые нефтегазохимические рынки: возможности для России", "Будущее электроэнергетики: как изменятся энергосистемы и потребители энергии". Российская энергетическая неделя продлится до 7 октября.