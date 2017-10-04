«Швабе» вошел в топ-200 крупнейших экспортеров России

"Швабе" занял 161 место в рейтинге 200 крупнейших компаний-экспортеров России. В рамках данного списка в категории экспортеров несырьевой продукции холдингу присвоена 28 позиция.

По итогам 2016 года объем экспорта холдинга за исключением поставок в страны Евразийского экономического союза достиг практически 5 млрд рублей. Этот показатель является главным при ранжировании в ежегодном рейтинге АЦ "Эксперт" и обеспечил "Швабе" 161 строчку.

К несырьевым экспортерам в топ-200 отнесено 38 компаний, имеющих более 50% несырьевого экспорта в общем объеме внешних поставок. По оценке аналитического центра, Холдинг направляет за рубеж 99,4% несырьевой продукции и в данной группе рейтинга занимает 28 место.

"Присутствие "Швабе" на международном рынке за последние пять лет значительно расширилось – в географии продаж появилось 20 новых стран. В частности, Холдинг вышел на новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии и Европе, Латинской Америке, а также Центральной, Северной, Южной и Западной Африке. При этом выручка также показывает стабильную динамику роста. Значительная часть нашей продукции – это высокотехнологический экспорт, развитие которого – сейчас одна из приоритетных задач на государственном уровне. Поэтому работа по его наращиванию в настоящее время активно усиливается", – отметил первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.

Рейтинг 200 крупнейших компаний-экспортеров России составлен аналитическим центром "Эксперт" по итогам 2016 года. В национальном масштабе подобный топ выпускается уже третий год.

Продукция "Швабе" на сегодняшний день поставляется в 95 стран мира. За рубеж поступает практический весь спектр разрабатываемой продукции.