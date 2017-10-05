"РИФ-Воронеж 2017" пройдет 6-7 октября

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Главное интернет-событие Черноземья "РИФ-Воронеж 2017" стартует в восьмой раз 6 и 7 октября. В этом году новая площадка форума - "Expo Event Hall" помогла расширить границы и проявить больше активности среди участников, что позволит каждому найти интересное направление для себя.
Традиционно "РИФ-Воронеж" проходит по системе параллельных потоков – лекций, которые непрерывно идут в каждом из залов. В этом году к пяти потокам прибавятся еще конференц-сессии, на которых в рамках круглого стола и открытого диалога участники смогут обсудить различные темы: HR в IT, блокчейн, сервисы для малого и среднего бизнеса и другие вопросы.
Чтобы не потеряться в потоке информации и правильно определиться с направлением, предлагаем познакомиться с самыми ожидаемыми спикерами и темами их докладов.
Социальные медиа
15:00 Социальные сети для вашего бизнеса (1 зал).
Кирилл Готовцев – генеральный директор, Маньяко.
Работа в соцсетях, как сделать ее рациональной и причиняющей пользу. Для чего на самом деле нужен контент-план и как его делать?
Образование и интернет
12:00 Старт карьеры: стажировки здесь и за рубежом (3 зал).
Елена Федорова – HRM-директор DataArt-Воронеж, лидер Google Developer Group Voronezh, Women Techmakers Woronezh и других IT-компаний.
Практикантская программа: как войти в IT.
Государство и общество
12:00 Цифровая экономика (6 зал).
Сергей Елпатьевский – ПАО "МТС"
Бизнес в эпоху цифровой трансформации: Как вписаться в новую экономическую реальность?
Стартапы
15:00 От идее к бизнесу (5 зал).
Иван Шкиря – CEO, Callibri.ru
Успешный стартап без инвестиций: взгляд основателя.
Интернет-маркетинг
11:00 Онлайн-маркетинг (1 зал).
Юлия Калинина – руководитель отдела маркетинга, сеть профмаркетов "Гамма".
Онлайн маркетинг.
PR и контент-маркетинг
14:00 Контент-маркетинг в В2B: запуск с нуля, стратегии, каналы, аналитик (2 зал).
Алина Дыкуха – креативный директор, SendPulse
Контентная рассылка, как драйвер вашего контента.
Региональный интернет-форум "РИФ-Воронеж" пройдет 6 и 7 октября в "Expo Event Hall". Участие бесплатное, нужна только регистрация.
Интернет-премия проходит в рамках форума "РИФ-Воронеж 2017".
www.rifvrn.ru
***
Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.
Организаторы:
Областное казенное учреждение "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", www.innoros.ru
Рекомендательный проект "LikenGo!", www.likengo.ru
Департамент экономического развития Воронежской области, www.econom.govvrn.ru
При поддержке:
Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru
Правительства Воронежской области www.govvrn.ru
Администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru
Место проведения:
Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/
Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный,
ул Парковая 3, Сити-парк "Град"
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-центр "РИФ-Воронеж":
Анна Гребенщикова
e-mail:pressa@rifvrn.ru
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