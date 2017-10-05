"РИФ-Воронеж 2017" пройдет 6-7 октября

Главное интернет-событие Черноземья "РИФ-Воронеж 2017" стартует в восьмой раз 6 и 7 октября. В этом году новая площадка форума - "Expo Event Hall" помогла расширить границы и проявить больше активности среди участников, что позволит каждому найти интересное направление для себя.

Традиционно "РИФ-Воронеж" проходит по системе параллельных потоков – лекций, которые непрерывно идут в каждом из залов. В этом году к пяти потокам прибавятся еще конференц-сессии, на которых в рамках круглого стола и открытого диалога участники смогут обсудить различные темы: HR в IT, блокчейн, сервисы для малого и среднего бизнеса и другие вопросы.

Чтобы не потеряться в потоке информации и правильно определиться с направлением, предлагаем познакомиться с самыми ожидаемыми спикерами и темами их докладов.

6 октября

Социальные медиа

15:00 Социальные сети для вашего бизнеса (1 зал).

Кирилл Готовцев – генеральный директор, Маньяко.

Работа в соцсетях, как сделать ее рациональной и причиняющей пользу. Для чего на самом деле нужен контент-план и как его делать?

Образование и интернет

12:00 Старт карьеры: стажировки здесь и за рубежом (3 зал).

Елена Федорова – HRM-директор DataArt-Воронеж, лидер Google Developer Group Voronezh, Women Techmakers Woronezh и других IT-компаний.

Практикантская программа: как войти в IT.

Как попасть на практикантскую программу и заявить о себе?

Плюсы практикантской программы как старта карьеры.

Советы молодым IT-специалистам.

IT-сообщества, как путь развития IT-профессионала.

Государство и общество

12:00 Цифровая экономика (6 зал).

Сергей Елпатьевский – ПАО "МТС"

Бизнес в эпоху цифровой трансформации: Как вписаться в новую экономическую реальность?

Влияние интернета на наш мир сегодня.

Основные технологические тренды сегодня.

Что делать бизнесу сегодня, чтобы выжить?

Стартапы

15:00 От идее к бизнесу (5 зал).

Иван Шкиря – CEO, Callibri.ru

Успешный стартап без инвестиций: взгляд ​основателя.

Основные компоненты стартапа.

Как генерировать рабочие идеи.

Делать стартап своими силами или искать инвесторов.

Этапы становления от А до Я.

Команда, ее мотивация и возможные проблемы в работе.

7 октября

Интернет-маркетинг

11:00 Онлайн-маркетинг (1 зал).

Юлия Калинина – руководитель отдела маркетинга, сеть профмаркетов "Гамма".

Онлайн маркетинг.

С чего начать продвижение? О стратегии.

Создание трафика.

Сбор и анализ информации.

Удержание клиентов.

Стираем грань между онлайн и офлайн.

Как связать метрики бизнеса и метрики каналов продвижения.

О любви к клиентам и душе маркетолога.

PR и контент-маркетинг

14:00 Контент-маркетинг в В2B: запуск с нуля, стратегии, каналы, аналитик (2 зал).

Алина Дыкуха – креативный директор, SendPulse

Контентная рассылка, как драйвер вашего контента.

Как с помощью контента собрать базу лояльных подписчиков?!

Анатомия email письма.

17 идей для контента в ваших письмах.

Креативный подход в email контенте.

Региональный интернет-форум "РИФ-Воронеж" пройдет 6 и 7 октября в "Expo Event Hall". Участие бесплатное, нужна только регистрация.

Интернет-премия проходит в рамках форума "РИФ-Воронеж 2017".

www.rifvrn.ru

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Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.

Организаторы:

Областное казенное учреждение "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", www.innoros.ru

Рекомендательный проект "LikenGo!", www.likengo.ru

Департамент экономического развития Воронежской области, www.econom.govvrn.ru

При поддержке:

Российской ассоциации электронных коммуникаций, www.raec.ru

Правительства Воронежской области www.govvrn.ru

Администрации городского округа город Воронеж www.voronezh-city.ru

Место проведения:

Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/

Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный,

ул Парковая 3, Сити-парк "Град"

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-центр "РИФ-Воронеж":

Анна Гребенщикова

e-mail:pressa@rifvrn.ru

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