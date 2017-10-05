"Галс-Девелопмент" объявляет о запуске ипотечной программы с выгодной ставкой 6,7%

Компания "Галс-Девелопмент" и Группа ВТБ запустили совместную программу субсидированной ипотеки на покупку квартир и апартаментов бизнес- и премиум-класса с одной из самых выгодных процентных ставок 6,7% годовых на весь период кредитования. В список объектов, участвующих в программе, входит семь проектов компании - жилые кварталы бизнес-класса "Наследие" и "Достояние", городской квартал премиум-класса "Искра-Парк", апартаменты в готовой башне "IQ-квартал", резиденции де люкс "Театральный Дом", элитный комплекс "Сады Пекина", квартиры и лофт-апартаменты в элитном жилом квартале Wine House. Первоначальный взнос на покупку недвижимости составляет от 10%. Кредит предоставляется сроком до 30 лет.

"Компания "Галс-Девелопмент" обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту и предоставляет широкий набор современных финансовых инструментов и сервисов. Для покупателей недвижимости премиального класса важную роль играют не только характеристики проекта, но и гибкость в выборе способа оплаты, наиболее удобного в рамках личной финансовой стратегии. В структуре спроса на проекты компании доля ипотечных сделок составляет около 30%. Новая программа с низкой ипотечной ставкой поможет увеличить количество данных сделок и повысить продажи по всем сегментам", - комментирует Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелпомент".

Элитный жилой квартал Wine House, возведенный в районе Замоскворечье по проекту мастерских SPEECH и ТПО "Резерв", включает в себя квартиры площадью от 62 до 227 кв. м и атмосферные лофт-апартаменты. Резиденции де люкс "Театральный Дом" на Поварской - гармоничное единство классики и архитектуры в стиле московского модерна начала XX века. В проекте представлено 129 эксклюзивных резиденций с дровяными каминами и террасами на крыше с видом на историческую Москву.

В элитном комплексе "Сады Пекина", расположенном около ст. м. "Маяковская", представлено 360 апартаментов. Особенностью проекта являются 32 панорамных пентхауса с видами на Кремль, Храм Христа Спасителя, ММДЦ "Москва-Сити".

Городской квартал "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте расположен в районе с развитой инфраструктурой и богатым историческим наследием. Уникальный архитектурный ансамбль квартала создан ведущей мастерской SPEECH по канонам советского арт-деко.

Жилой квартал "Достояние" - три башни в стиле "сталинский ампир", которые получили название "Наука", "Культура" и "Искусство". В проекте представлены квартиры площадью от 40 кв. метров, а также шесть панорамных пентхаусов с видом на Живописный мост и Гребной канал.

Жилой квартал "Наследие" расположен в пешей доступности от метро "Преображенская площадь" и имеет выразительный облик с узнаваемыми элементами архитектуры 30-х-50-х гг. В третьей очереди проекта представлены квартиры от 44 до 135 кв. метров.