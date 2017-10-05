Стали известны детали программы форума "Сообщество" во Владивостоке

МОСКВА, 5 октября 2017 г. /Общественная палата РФ/. 10-11 октября во Владивостоке на базе Театрально-концертного комплекса "Андеграунд" состоится форум "Сообщество". Он объединит представителей власти, бизнеса, СМИ, НКО и гражданских активистов всего Дальневосточного федерального округа.

Открытие форума начнется с пленарной сессии "Территориальное развитие Дальнего Востока: роль гражданского общества", которая перейдет в ряд дискуссий. В качестве спикеров на пленарном заседании выступят секретарь Общественной палаты РФ Александр Точенов, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и другие представители федеральной и региональной власти. Работа первого дня будет посвящена обсуждению ключевых проблем социально-экономического развития ДФО и участию "третьего сектора" в их решении.

На площадке форума будет открыта экспозиция "Успешные примеры межсекторного сотрудничества", посетив которую участники смогут ознакомиться с реализованными проектами и повысить уровень профессиональной компетенции.

Работа второго дня направлена на обучение представителей некоммерческого сектора. Все мероприятия будут распределены по секциям: "Самоуправление"; "Инфраструктура"; "Финансирование"; "Взаимодействие с органами государственной власти"; "Социальное проектирование". Участники форума смогут узнать о возможностях получения гранта Президента РФ на реализацию социального проекта. Яркими моментами станут обучающие деловые игры - "Модель региональных ресурсных центров для третьего сектора НКО", "Сообщество" и "Развитие городской среды в дальневосточных регионах", участие в которых предоставляет шанс получить поддержку со стороны представителей ресурсных центров, найти единомышленников, продумать и реализовать совместный проект.

Специально для дальневосточного форума были разработаны новые хэштеги: #СоцУслуги, #РазвитиеТерритории, #СоциальноеПредпринимательство, #ДелайДело, #ДобрыеЛюди, с помощью которых будет возможно найти новую и интересную информацию с самого форума через социальные сети (VK, Facebook, Instagram).

Ознакомиться с программой форума возможно на официальном сайте мероприятия http://форумсообщество.рф, а также через специальное приложение "Сообщество", где представлено подробное описание каждой секции и спикеров, принимающих в ней участие.

Напоминаем, что форум "Сообщество" - ежегодное мероприятие, которое организует Общественная палата РФ. Он проходит в восьми федеральных округах РФ ежегодно с 2015 года. В 2017 году окружные форумы "Сообщество" уже прошли в Ярославле (ЦФО), Красноярске (СФО), Казани (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Тюмени (УФО), Ставрополе 26-27 сентября (СКФО). Ближайшие форумы пройдут во Владивостоке 10-11 октября (ДФО), Санкт-Петербурге 24-25 октября (СЗФО).

Итоговый форум "Сообщество", который соберет участников со всей России, пройдет в Москве 2-3 ноября.

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