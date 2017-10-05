Два муниципалитета Ростовской области признаны победителями всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", который проводился впервые в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"В номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" первое место завоевало Краснолучское сельское поселение Октябрьского района. В номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" третье место получило Чертковское сельское поселение. Победители получат дипломы правительства РФ. Средства для их премирования будут выделены из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Участие в конкурсе принимали муниципальные образования, разделенные на две категории. В первую вошли городские округа и городские поселения, во вторую - сельские поселения. Итоги подведены на заседании федеральной конкурсной комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, отмечается в материале.

"Для правительства Ростовской области очень важен тот факт, что муниципальные практики донского края вошли в число лучших. Это стимул для нас: мы должны и дальше развивать местное самоуправление, активно привлекать к общественной жизни как можно большее число граждан. Донской край славится неравнодушием людей. Главное, чтобы они видели результаты работы муниципальных властей, а значит, верили в свою возможность влиять на жизнь города или поселка", - сказал заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, которого цитирует пресс-служба.

Лауреаты конкурса "Лучшая муниципальная практика" определялись в трех номинациях.