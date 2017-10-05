Студенты УрГАУ вырастили 360 тонн картофеля на учебных полях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. Студенты Уральского государственного аграрного университета вырастили картофеля в 13 раз больше, чем съедят за весь год. Как сообщили в УрГАУ, на днях в учебно-опытном хозяйстве вуза собрали и посчитали урожай - более 360 тонн картофеля, почти 9 тонн моркови, 6 тонн свеклы и более 220 тонн пшеницы.

"На учебных полях будущие аграрии вырастили лук, капусту, кабачок, огурцы, томаты, зелень, овес, рожь, ячмень, смородину и многое другое. Всего в этом году студенты изучали 50 сортов плодово-ягодных культур, 70 видов овощных и 120 полевых культур, более 130 сортов картофеля, 320 наименований лекарственных растений. Собранный урожай в несколько раз превышает годовую потребность университетской столовой в картофеле и овощах, поэтому его излишки пойдут на продажу", - отмечают в вузе. Часть собранного урожая запланировано на семена и проведение научно-исследовательских работ, часть - питомцам из Центра реабилитации животных. Для последних студенты запасли 12 тонн сена, овес, солому, морковь, свеклу и капусту.

"Работа на учебных полях УрГАУ не только дает студентам практические знания и навыки, но и приносит несколько миллионов дохода вузу. Ежегодно мы этот план повышаем и стараемся его выполнять, прежде всего, за счет применения современных методик повышения урожайности. Несмотря на погодные аномалии минувшего лета, нам удалось собрать хороший урожай. Во многом благодаря тому, что ребята подошли ответственно к своей работе и выполнили ее очень качественно. Во время хороших солнечных дней больше времени трудились для того, чтобы успеть выполнить все в срок. Тщательно следили за техникой, что обеспечило отсутствие поломок и простоев", - рассказал руководитель учебно-опытного хозяйства УрГАУ Андрей Гладков.

За сезон, а он длится в учхозе с апреля по октябрь, на полях поработали несколько сотен студентов. Некоторые из числа студентов-механизаторов и бойцов строительного отряда провели в студенческом лагере все лето. Эти ребята на добровольной основе постигали весь цикл земледелия и выполняли комплекс работ по обустройству территории. Например, в этом году студенты построили большую сцену, детскую площадку, студенческую кухню с камином и привели в порядок спортивную площадку.

"Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В следующем году мы планируем построить теплую конюшню для пони, сделать небольшой контактный зоопарк и отремонтировать домики в студенческом лагере. Благодаря работе в добровольных отрядах, ребята на глазах взрослеют. Они учатся быть самостоятельными, принимать решения и брать на себя ответственность за свои поступки", - считает начальник лагеря "Студенческий" в учебно-опытном хозяйстве УрГАУ Александр Устюгов.

Справка

Учебно-опытное хозяйство УрГАУ в поселке Студенческий Белоярского городского округа располагается на площади 280 га. Студенты выращивают здесь плодово-ягодные, овощные, зерновые культуры, разводят пчел, содержат домашних и сельскохозяйственных животных. Площадка является прекрасной основой для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований. В частности, минувшим летом на учебных полях студенты испытали беспилотный трактор и летающий опрыскиватель, вывели новые сорта овощных, плодово-ягодных культур и подсолнечника, разработали уникальные многокомпонентные удобрения, адаптировали к Уралу крымские розы и новую породу свиней.

Уральский государственный аграрный университет был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт. В 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.

Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.