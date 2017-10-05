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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин открыла на Урале субфорум Всемирного форума женщин - президентов университетов. Форум проходит впервые в России, он открылся на площадке Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) и посвящен теме "Педагогический университет и лидерство в образовании".
"В современном обществе женщины играют важную роль не только в сфере образования. Они делают огромный вклад в развитие и процветание всего мира, - поделилась генеральный Консул КНР в Екатеринбурге Госпожа Гэн Липин. Она выразила уверенность в том, что форум укрепит дружественные отношения России и Китая.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе УрГПУ, в течение трех дней 18 участников из разных стран мира - России, Китая, Индии, Финляндии - обсудят темы лидерства в образовании. Главной площадкой мероприятия в четверг стал отель "Hyatt Regency" в Екатеринбурге. Здесь второй день конференции начался с церемонии открытия, после чего участники собрались на пленарном заседании. 5 и 6 октября форум продолжит свою работу на площадке УрГПУ. Участникам предстоит обсудить такие темы, как воспитание лидерского духа и методы работы, подготовка учителей и развитие лидерских качеств, женское лидерство в образовании и другие.
Инициатором и соорганизатором Уральского субфорума выступают Всемирный форум женщин - президентов Университетов (WWUPF) в лице почетного президента профессора Лю Цзинань, Министерство образования Китая, ЮНЕСКО, Университет коммуникации Китая. WWUPF начал работу в 2001 г. В течение последних 16 лет успешно проведены семь форумов и шесть субфорумов в разных странах (КНР, Новая Зеландия, Япония, США, Турция, Зимбабве, Мексика и др.) с участием представителей более 80 государств. УрГПУ является постоянным участником WWUPF с 2014 года.
УрГПУ был основан в 1930 году и является одним из старейших вузов Урала. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь сложились и успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. Университет, насчитывающий почти 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.