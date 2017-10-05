По итогам I-III кварталов ДОНСТРОЙ достиг максимальной в истории компании выручки

МОСКВА, 4 октября 2017 года. Компания ДОНСТРОЙ подвела промежуточные финансовые итоги по результатам I-III кварталов 2017 года. В сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, общая выручка компании достигла максимального в истории компании значения - 30,81 млрд рублей.

Основной объем выручки компании формируют продажи недвижимости: в целом за январь-сентябрь поступления от продаж достигли 28,55 млрд рублей - это на 44% больше аналогичного показателя 2016 года, а показатели 2014 и 2015 годов превышает на 71% и 106% соответственно. Всего за девять месяцев было реализовано 1928 объектов недвижимости (квартир, машиномест, кладовых и коммерческих помещений), общий объем проданных площадей превысил 100 тыс. кв. м.

Генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина: "Высокие финансовые результаты позволяют нам стабильно выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами, а также самостоятельно (без привлечения новых кредитов) осуществлять инвестиции как в строительство текущих объектов, так и в разработку новых перспективных проектов. Прогнозный объем инвестиций компании в 2017 году составляет более 35 млрд рублей, из них около 22 млрд рублей уже вложены в проекты".

В 2017 году компания ввела в эксплуатацию два жилых комплекса общей площадью 145,6 тыс. кв. м, включающих 711 квартир - это ЖК бизнес-класса "Соколиный форт" и премиальный ЖК "Долина Сетунь". На этапе строительства находятся пять объектов общей площадью 2,8 млн кв. м, на стадии проектирования и оформления разрешительной документации - пул проектов общей площадью 4,3 млн кв. м. Общий портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости.

Рост финансовых показателей в текущих рыночных условиях, отличающихся беспрецедентным объемом предложения и высокой конкуренцией, подтверждает эффективность стратегии компании - развивать максимально широкую и разнообразную продуктовую линейку. Сегодня ДОНСТРОЙ присутствует во всех сегментах качественной недвижимости и предлагает объекты на любой стадии готовности в разных районах столицы, в ценовом диапазоне от 3,95 млн рублей до более 2 млрд рублей.

ДОНСТРОЙ - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв.м недвижимости. На сегодняшний день в портфеле продаж представлено 13 объектов: 6 домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM", "ЖИЗНЬ на Плющихе" и "Оливковый дом"), 3 жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и 4 проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).