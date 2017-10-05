УГМК представила уникальные объекты на форуме "100+" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. Группа строительных предприятий УГМК представила серию наиболее интересных объектов, которые планируется сдать в 2018 году на Международном выставочном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Об этом сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

Так, в Екатеринбурге строится вторая очередь клиники "УГМК-Здоровье", которая включает в себя инновационный перинатальный центр, детское отделение с инфекционным блоком, хирургией и центром реабилитации после травм. Инженерная особенность этого объекта состоит в особых требованиях к гигиене и стерильности. Общая площадь застройки составляет более 20 тыс. кв. м, но для всех подразделений клиники предусмотрены автономные системы вентиляции и канализации, продумано коридорное сообщение, позволяющее минимизировать контакты пациентам разных видов заболеваний. "Каждое отделение - это свой изолированный "инкубатор" с очищенным от микробов и вирусов воздухом. За рубежом клиники такого уровня уже не редкость, но в России аналогичных многофункциональных медицинских центров практически нет, здесь опыт УГМК уникален", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что менее интересный объект возводится и в городе Верхняя Пышма Свердловской области. "В пяти минутах ходьбы от головного офиса УГМК уже высится здание гастрольного театра. Его внешний вид соответствует классическим театральным канонам прошлых веков (таков, например, театр в Карловых Варах), но внутреннее техническое содержание будет учитывать все самые современные требования к звуку и свету. Это будет действительно театр ХХI века. При его проектировании и строительстве учитывался райдер Мариинского театра, современный опыт театра в баварском Байроте. Акустическими решениями занимается компания "Мюллер-ББМ", которая работала со звуком в процессе реконструкции Большого театра в Москве", - рассказали в компании.

УГМК поделилась собственным опытом возведения объектов промышленного назначения. Одним из самых значимых с экономической и экологической точек зрения является проект расширения мощности порта "Восточный" близ порта Находка Приморского края. При строительстве третьей очереди порта учитывается самая современная технология перевалки угля, позволяющая его хранить, сортировать и обеспечивать загрузку в большегрузные суда. При этом оборудование учитывает все экологические аспекты - предусмотрены системы орошения с целью минимизации пыления, сбор и очистка ливневых стоков, системы ветрозащиты, погрузочно-разгрузочные работы полностью автоматизированы.

"100+ Forum Russia - редкая для России площадка, где живо обсуждаются именно инженерно-экономические аспекты разных видов и форм строительства. Это не только выставка достижений, но и профессиональное, вдумчивое общение, поиск новых идей и вариантов сотрудничества", - отметил директор по капитальному строительству и инвестициям ООО "УГМК-Холдинг" Сергей Ерыпалов.

Международный выставочный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia проходит 4-6 октября в Международном выставочном центре "Екатеринбург ЭКСПО" в четвертый раз. На первом форуме УГМК была представлена башней "Исеть". Этот небоскреб (209 метров) уже функционирует, являясь визитной карточкой Екатеринбурга. Особенность нынешней экспозиции УГМК состоит в том, что на стенде представлены также и образцы кабеля производства УГМК (Холдинг "Кабельный Альянс").

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Предприятия УГМК также производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область), управлением ключевыми активами УГМК занимается ООО "УГМК-Холдинг". Объединяет более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.