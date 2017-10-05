Сергей Цыб ознакомился с неонатальными разработками "Швабе"

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Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб ознакомился с линейкой неонатального оборудования холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех. Визит состоялся в рамках 19-й Международной специализированной выставки "Охрана здоровья матери и ребенка", которая проходила в конце сентября в выставочном центре "Крокус Экспо".
Делегация Минпромторга России, в частности, осмотрела аппарат поддержки дыхания АПДН-01, фототерапевтический неонатальный облучатель ОФН-03, детский неонатальный обогреватель ОДН-01, а также инкубатор интенсивной терапии ИДН-03 и многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 производства предприятия холдинг "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ).
"На данном мероприятии мы экспонировали технику, которая активно поставляется в родильные дома и перинатальные центры нашей страны. Многие из представленных изделий были разработаны в рамках госпрограммы по импортозамещению, рассчитанной до 2020 года. Сегодня они успешно конкурируют с зарубежными аналогами как на российском, так и на зарубежном рынках", - рассказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
Так, ОФН-03 помогает лечить желтуху у младенцев, АПДН-01 отвечает за дыхательную терапию в режиме СРАР (постоянное положительное давление в дыхательных путях), а МАИА-01 обеспечивает искусственную вентиляцию легких всеми современными видами жидкостных и газообразных анестетиков с минимальными последствиями для маленького пациента. Инкубатор ИДН-03 предназначен для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела, а ОДН-01 без применения инкубатора способен компенсировать тепловые потери у ребенка с остро выраженной гипотермией.
Выставка "Охрана здоровья матери и ребенка" проходила в рамках 18-го Всероссийского научно-образовательного форума "Мать и дитя". Мероприятие было организовано с целью реализации государственной политики в области охраны здоровья матери и ребенка Министерством здравоохранения России, Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Российским обществом акушеров-гинекологов и Лигой акушерок России.