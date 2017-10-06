Около 100 студентов прошли практику в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Около 100 студентов прошли летнюю практику в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) в рамках программы взаимодействия с опорными вузами ПАО "Газпром" и соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

В июле на базе Общества впервые прошли научно-исследовательскую практику магистранты РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, обучающиеся по программе "Технология производства жидкого гелия и СПГ". Программа включала проектирование объектов и оборудования, а также знакомство с малотоннажным производством СПГ.

Специалисты Учебно-производственного центра (УПЦ) Общества усовершенствовали программы производственного обучения монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии. По этой профессии практику на предприятии прошли студенты созданного три года назад прикладного бакалавриата кафедры химтехнологий Уральского федерального университета (УрФУ).

В этом году подготовку студентов синхронизировали с учебным планом вуза. По окончании первого курса ребята снова сели за парты - в УПЦ. За полторы недели полтора десятка студентов получили общие сведения о назначении, устройстве, организации эксплуатации магистрального газопровода, материаловедении и слесарном деле. Затем две недели они провели в филиалах Общества - Челябинском и Карталинском линейных производственных управлениях магистральных газопроводов (ЛПУМГ). С химиками проходили практику еще пять будущих турбинистов.

Второй этап состоится после второго курса. В него включены вопросы спецтехнологий: основы электротехники, электрохимии, методы коррозионной защиты и т. д. Затем студенты снова разъедутся по промышленным площадкам ГТЕ.

Обучение для специалистов катодной защиты разработано по аналогии с программой подготовки машинистов технологических компрессоров, которая давно и успешно реализуется в Обществе. Так, минувшим летом уже второй этап на рабочих местах прошли семь старшекурсников кафедры "Турбины и двигатели" УрФУ. Их принимали в Шадринском, Домбаровском и Красногорском ЛПУМГ.

Еще одно направление - обучение линейных трубопроводчиков. Летом на предприятии принимали две группы студентов: 13 человек из Тюменского индустриального университета и Уфимского государственного нефтегазового технического университета приехали на первый этап. Еще столько же старшекурсников из Тюмени, которые освоили теорию в 2016 году, были распределены по филиалам и прошли практику на рабочих местах, сообщают в службе по связям с общественностью.

Справка

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В Обществе ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства по разным специальностям в целях повышения престижа рабочей профессии, профессионального мастерства и распространения передовых методов и приемов труда среди сотрудников предприятия.

В зонах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций (КС), 280 газораспределительных станций (ГРС), 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). В составе общества 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений МГ. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.