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"МРСК Урала" стала дважды призером российского конкурса "МедиаТЭК-2017"

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6 октября, 10:42 UTC+3

На федеральный этап конкурса поступило около 400 работ из 55 регионов России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-служба ОАО "МРСК Урала" заняла второе место в номинации "Лучшая пресс-служба федеральных компаний ТЭК" на Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК-2017", организованном Министерством энергетики РФ. 

"Экспертное жюри оценивало комплексный подход в работе по освещению деятельности компании, оперативность реагирования пресс-службы в случае чрезвычайных ситуаций, активное присутствие компании в социальных сетях и др.", - сказано в сообщении.

Еще одну награду - диплом за третье место - ОАО "МРСК Урала" получило в номинации "Популяризация профессий ТЭК" за реализацию проекта "ЗАСВЕТ", посвященного 75-летию создания энергосистем Урала и Прикамья.

В компании рассказали, что проект состоял из комплекса мероприятий: проведения тематической фотовыставки "ЗАСВЕТ" на нескольких площадках Урала, выпуск и презентация двухтомника. В Екатеринбурге в президентском "Ельцин центре" и в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала и галерее "Открытый город" на пешеходной улице Кировка, зрителям были представлены порядка 200 высокохудожественных черно-белых снимков, демонстрирующих значимость энергетического комплекса. Первый том "ЗАСВЕТ" собрал авторские работы фотохудожника - магистра искусств Национальной школы фотографии (Франция) Александра Соколова, в которых запечатлены энергообъекты, люди, городское пространство, промышленные предприятия-потребителей, ландшафты, связанные с энергетикой. Второй том - это исследование развития уральских энергосистем, проведенное профессиональными историками. Изучив доступные отраслевые, региональные, государственные архивы, они объединили полученные сведения в рамках единого повествования со времен плана ГОЭЛРО до послевоенного времени.

В 2017 году на федеральный этап конкурса поступило около 400 работ из 55 регионов России. Самыми активными регионами по количеству заявок стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Ленинградская область, Красноярский край, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская область, Санкт-Петербург, Москва. 

Лидерами по количеству заявок стали подразделения ПАО "Газпром" (60 заявок), ПАО "Россети" (32 заявки), ПАО "РусГидро" (15 заявок). 

Экспертный совет конкурса возглавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В состав совета вошли руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских вузов, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК.

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