В рамках РЭН эксперты обсудили методы повышения эффективности добычи нефти

МОСКВА, 6 октября. На площадке Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" состоялась панельная дискуссия "Повышение эффективности добычи нефти: отвечая на вызовы".

В обсуждении перспектив новых технологий и результатов государственной политики в сфере нефтедобычи приняли участие заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов, председатель совета директоров АО "ИНК-Капитал" Николай Буйнов, заместитель директора департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче - начальник управления инвестиций ПАО "НК "Роснефть" Виталий Гончаренко, заместитель генерального директора по добыче АО "Зарубежнефть" Александр Дашевский, вице-президент по сегментам нефти и газа в Европе Schneider Electric Жиль Ножье, исполнительный директор проектного офиса Бажен ПАО "Газпром нефть" Кирилл Стрижнев. Модератором дискуссии выступил генеральный директор, ООО "Фонд национальной энергетической безопасности" Константин Симонов.

Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов напомнил, что повышенное внимание развитию ТРИЗ уделяется с 2011 года. "До 2035 года мы будем добывать примерно 80 млн тонн трудноизвлекаемой нефти. В среднем мы ежегодно наблюдаем рост ТРИЗ на 9%. В Западной Сибири мы видим увеличение горизонтального бурения на 20% по сравнению с 2015 годом. Хочу сказать, что ТРИЗы будут стимулироваться и показатели, которые мы определили, будут достигнуты. Но для нас самоцель не объем, а технологии", - подчеркнул Кирилл Молодцов.

Заместитель главы Минэнерго России также сообщил, что относится к антироссийским санкциям как к вызову. "Кто умеет мобилизоваться, тот умеет достигать цели. Мы умеем достигать цели", - уверен Кирилл Молодцов.

Заместитель генерального директора АО "Зарубежнефть" Александр Дашевский также высказал уверенность, что драйверами роста добычи ТРИЗ являются высокие технологии. По его словам, компания уже имеет ряд собственных новаций, в том числе, "Зарубежнефти" удалось разработать свое программное обеспечение.

Заместитель директора департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче - начальник управления инвестиций ПАО "НК "Роснефть" Виталий Гончаренко заявил, что добыча нефти компании будет расти, в том числе, в связи с запуском проектов в Восточной Сибири. "Государство поддерживает отрасль в части новых проектов, в том числе в части продления каникул по НДПИ. Отмечу, что у более 50% нефтяных ресурсов компании относятся к трудноизвлекаемым запасам, из них 24% поддерживается льготами", - сказал Виталий Гончаренко.

Участники дискуссии также обсудили методы повышения нефтеотдачи пластов, перспективы выхода в новые регионы добычи и активацию шельфовой добычи.

Справка

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 3 по 7 октября 2017 года. В форуме принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

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