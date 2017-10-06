В рамках ПМГФ состоялось заседание Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. В ходе VII Петербургского международного газового форума, который проходит в рамках Российской энергетической недели, состоялось заседание Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации.

С приветственными сообщениями к участникам заседания обратились директор Департамента государственной службы и мобилизационной подготовки Минэнерго России Владимир Смирнов и президент Союза нефтегазопромышленников России, председатель совета ветеранов при Минэнерго России Геннадий Шмаль.

Владимир Смирнов отметил, что в министерстве организована работа по социально-ориентированным мероприятиям, способствующим сохранению исторической преемственности нефтегазовой отрасли - созданы Совет ветеранов и Молодежный совет. Молодежный совет уже оправдывает цели создания, является эффективным инструментом для молодежи, с помощью которого возможно выстраивать взаимодействие учащихся высших учебных заведений, молодых специалистов и ученых, предприятий, организаций, молодежных общественных объединений и органов государственной власти, формировать предложения и реализовывать мероприятия поддержки молодежи отрасли, способствовать развитию кадрового потенциала нефтегазовой отрасли нашей страны.

На заседании были подведены итоги реализованных в 2017 году Молодежным советом мероприятий: проведена I Всероссийская интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли "Нефтяная сова", завершен I этап Всероссийского конкурса фотографии ТЭК "Энергетика современной России", идет создание базы перспективных направлений научных исследований и технических разработок, проведены субботники молодежи ТЭК. Обсуждался и был утвержден ряд нормативных документов Молодежного совета. Подготовлены проекты положений и концепций проведения мероприятий по плану Молодежного совета в 2018 году.

Также в рамках заседания от членов Молодежного совета поступили предложения по участию в федеральных образовательных форумах Федерального агентства по делам молодежи, по проведению профориентационных мероприятий для школьников и студентов младших курсов образовательных организаций России.

Итоговое заседание Молодежного совета состоится в декабре 2017 года в Министерстве энергетики Российской Федерации, на котором будет дана оценка работе Молодежного совета за год и утвержден план работы на 2018 г.

Справка

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 3 по 7 октября 2017 года. В форуме принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

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