Технический университет УГМК проведет "морковный" форум

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. Всероссийский бизнес-форум "Мотивация 3.0: морковка-форум" откроется в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме Свердловской области 13 октября.

Как уточнили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, "морковками" в среде профессиональных менеджеров принято называть инструменты мотивации работников на достижение целей. "На мероприятии, казалось бы, с таким несерьезным названием будут обсуждать важные для любого руководителя вопросы. Речь пойдет о новых подходах к мотивации сотрудников. Для участия в форуме приедут менеджеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Уже заявилось более 100 участников", - сообщают в УГМК.

"Не секрет, что привести бизнес к качественным результатам и эффективному развитию могут только правильно настроенные команды. Каждый руководитель использует свою "морковку" для персонала, и не факт, что это деньги, дополнительная медстраховка или абонемент в спортзал. "Морковка" - это скорее то, что идет изнутри, нематериальная составляющая. Об этом мы и будем говорить на нашем форуме", - поясняет руководитель департамента маркетинга и продаж ТУ УГМК Нина Новикова.

В качестве спикеров на форум пригласили действующих бизнесменов со всей России, нашедших уникальные подходы к работе со своим персоналом. В их числе, как представители госкорпораций, так и опытные топ-менеджеры из бизнеса.

"Стандартные приемы мотивации изживают себя: люди становятся все более "индивидуальными", к ним приходится искать новые подходы. Раньше люди держались за конкретные рабочие места, их мотивы были понятны и управляемы. Цифровая трансформация бизнеса все меняет. Сейчас, когда выполнение ряда проектов вовсе не требует физического присутствия, у профессионалов появляется все больше вариантов и возможностей. Для них становится важным содержание работы, помимо зарплаты сотрудник обращает внимание на смысл своей деятельности. У людей меняется отношение к самим себе, работе, деловому окружению, а, соответственно, меняется мотивация и подходы к ней", - приводят в пресс-службе слова одного из спикеров семинара, управляющего партнера Лаборатории интегральных HR-технологий "Mela Lab" (Уфа), эксперта в области системных HR-решений Светланы Гребенкиной.

Участники форума узнают, как внутренние переговоры, проектное управление и даже личный бренд руководителя повлияют на мотивацию, чем отличаются команды из разных стран, и как с ними работать, а также как одновременно повысить производительность и улучшить атмосферу внутри коллектива. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте форума.

Справка

Технический университет УГМК - это корпоративный вуз, не имеющий аналогов в своем сегменте. Открыт в 2013 году с целью подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. Всего на сегодняшний день высшее образование в корпоративном вузе получают 472 студента, 155 из них - очники. В 2014 году ТУ УГМК стал лауреатом национальной премии "IT-лидер" среди образовательных учреждений России.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.