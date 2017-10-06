В Ханты-Мансийске назвали имена лучших "СМИротворцев" Урала

МОСКВА, 6 октября 2017 г. /Пресс-служба конкурса "СМИротворец"/. 2-5 октября в ХМАО-Югре состоялся региональный этап IX Всероссийского конкурса "СМИротворец-Урал".

В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях и Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах проживает более 120 национальностей, и тема межэтнических отношений для Уральского федерального округа - традиционно актуальна.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 839 работ от 192 уральских СМИ. В шорт-лист вошли 84 материала 42 СМИ. Победителями стали журналисты 16 СМИ Уральского округа. Полный список опубликован на сайте Гильдии межэтнической журналистики, которая организует конкурс - совместно с Федеральным агентством по делам национальностей. Награды победителям вручал заместитель руководителя ФАДН Андрей Меженько.

В рамках деловой программы журналисты ознакомились с региональным опытом реализации национальной политики – во время посещения национальной деревни Русскинская, побывав в школе-интернате для детей коренных северян, музее природы и человека имени Ядрошникова Александра Павловича и центре национальной культуры. Профессиональные дискуссии были посвящены задачам средств массовой информации в освещении межнациональных отношений. "Важно, чтобы был услышан ваш голос, голос профессионалов, а объективное освещение событий работало на укрепление гражданского единства", - подчеркнул Андрей Меженько.

По словам Маргариты Лянге, президента Гильдии межэтнической журналистики, у России исторически накоплен огромный опыт взаимодействия между народами: "В России живет 193 народа, и нам необходимо всегда говорить друг с другом спокойно, без страха и вражды. Мы должны донести это до массовой аудитории. Мое глубокое убеждение: эффективная реализация межнациональной политики без качественных и современных СМИ невозможна"

О конкурсе

Конкурс на лучшее освещение межнациональных и межконфессиональных отношений проводится 2008 года. Организаторы творческого состязания - Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. "СМИротворец" включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений (Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)

Информационными партнерами конкурса в 2017 году стали: Союз журналистов России, информационное агентство ТАСС, "Российская газета", журнал "Русский репортер", мониторинг-партнером выступает "Медиалогия", информационно-аналитическая система для мониторинга и эффективного анализа российских СМИ.

Прием работ на конкурс из Дальневосточного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов продолжается до 10 октября.

Более подробно о конкурсе

Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 978-02-89

Пресс-служба конкурса "СМИротворец"

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