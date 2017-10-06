В Москве обсудили проблемы регионального развития и будущее малых городов

МОСКВА, 6 октября 2017 г. / Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко/. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко собрал экспертов, представителей органов власти и победителей конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел", чтобы вместе поговорить о будущем малых территорий в России.

Программа "Культурная мозаика малых городов и сел" уже вышла за рамки конкурса грантов и превратилась в площадку для поиска новых смыслов, моделей и технологий территориального развития. В ходе дискуссии речь зашла и о будущей стратегии пространственного развития России.

В рамках семинара для победителей III Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" прошла открытая профессиональная дискуссия: "Есть ли будущее у малых городов и сел? Приоритеты локального развития". Экспертным партнером мероприятия выступила Ассоциация менеджеров культуры.

В дискуссии приняли участие: Ольга Карпова, декан факультета управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук; Ксения Франк, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; Алексей Елин, ВРИО директора Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития; журналист Фекла Толстая; Михаил Алексеевский, антрополог, руководитель Центра городской антропологии КБ "Стрелка"; Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника "Царицыно"; Максим Исаев, руководитель проекта Моногорода.рф; Дмитрий Ойнас, вице-президент Национального фонда "Возрождение русской усадьбы", Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций, Мария Шубина, директор программы "Гений места" Российского фонда культуры. Также на мероприятии присутствовали представители региональных проектов из различных регионов РФ.

Основные вопросы, которые обсуждались:

Каково место и перспективы малых территорий в стратегиях регионального и федерального развития?

Каковы зоны развития, приоритеты и ограничения решения проблем локальных территорий - туризм, предпринимательство, креативные индустрии? Какую роль в этом играют социокультурные ресурсы и технологии?

Какова роль местного сообщества в проектах развития локальных территорий? Какие механизмы поддержки и развития социокультурных инициатив востребованы и эффективны? В чем запрос у малых территорий на взаимодействие с государством, бизнесом, частными донорами и институтами развития?

"Реализуя программу "Культурная мозаика малых городов и сел", мы ищем эффективные технологии, талантливых и инициативных людей и успешно их находим во всех регионах нашей страны. Мы также видим, что можно опираться на культурный потенциал этих территорий. Социокультурные проекты могут стать тем толчком, который позволит людям начать решать различные проблемы, которые они видят вокруг себя. В этом будущее малых территорий России, - отметила Ксения Франк, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко - Мы хотим создать на местах "точки притяжения", но таким образом, чтобы в дальнейшем они были устойчивыми и смогли развивать регионы и территории самостоятельно. Мы не просто хотим создать новые форматы работы с территориями, мы хотим передать наш опыт, в том числе в рамках таких дискуссий и обсуждений".

По мнению участников дискуссии, культурное и историческое наследие, создание связанных с ним новых туристических продуктов и креативных индустрий является ресурсом развития территорий в постиндустриальном обществе, и Россия не исключение. При этом инициатива определения и использования этих ресурсов должна идти от местных жителей. Как отметил Алексей Елин, ВРИО директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития, "важно определить драйверы локального роста, те ресурсы, которые есть на местах. На локальном уровне это может сделать только местное сообщество, местная администрация. Если есть инициатива и драйвер, то и ресурсы найдутся". Это в том числе было продемонстрировано на примерах региональных практик из Тюменской, Иркутской, Вологодской, Московской областей, Пермского края, представленных в рамках мероприятия, среди которых были и победители "Культурной мозаики".

"Малые города и села, утратившие основы экономического и социального развития, находятся в состоянии неопределенного будущего - считает Ольга Карпова, декан факультета управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук - Постиндустриальная экономика, где культурные и социокультурные ресурсы играют наибольшую роль, требует умения включать эти ресурсы, а также новые знания и компетенции в стратегии развития. В индустриальную эпоху все зависело от ресурсов другого типа. Сейчас все регионы и территории обладают своим ресурсом - культурным, символическим или историческим, - но мало кто знает, что с этим ресурсом делать. Кроме того, не хватает управленческих навыков, чтобы этими ресурсами эффективно пользоваться.

"Предприимчивость и энергичность людей, живущих в городках и селах, их нацеленность на социальные проекты играет большую роль в судьбе этих территорий", - продолжает мысль Сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных инвестиций.

Поскольку от будущего малых городов и сел зависит качество жизни примерно 43% жителей России, которые живут на малых территориях, важно, чтобы не только были инициативы, но и возможность интегрировать их в долгосрочные стратегии территорий. По словам представителя Минэкономразвития, в принципиально новом для России документе - Стратегии пространственного развития - должны быть учтены все типы территорий, включая и малые. Есть понимание того, что в новой стратегии должен превалировать точечный, проектный, максимально понятный для всех формат и применимые на любом уровне модели управления и реализации, поддержки таких проектов.

Алексей Елин, ВРИО директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития: "Сейчас мы ведем работу над стратегией пространственного развития РФ, которая должна определять основные приоритеты и направления. Ее цель в том, чтобы обозначить проблемы, перспективы развития территорий разного уровня и предложить этим территориям модели развития, конкретные решения, которые в дальнейшем должны будут учтены в отраслевых стратегиях, на региональном уровне. При этом остается важным, чтобы уже на муниципальном уровне формировали сообщества, которые эти решения и будут реализовывать".

Михаил Алексеевский, антрополог, руководитель Центра городской антропологии КБ "Стрелка" в свою очередь пояснил, что урбанизация и создание больших агломераций представляет не только угрозу, но новую возможность для малых городов и сел. К примеру, соседство с большими городами открывает новые рынки сбыта и доступ к рабочим местам, а также другие возможности: "Не стоит негативно относиться к урбанистическим процессам - нужно иначе взглянуть на вызовы и превратить их в новые возможности. Это дает определенные надежды, но без грамотной государственной политики в этом вопросе такие инициативы и такие проекты будут еще долго нуждаться в поддержке, а передача опыта и его имплементация будет затруднена".

В обсуждениях экспертов и практиков проявились различные темы, связанные с малыми территориями. Остается важным и необходимым сформировать стратегическую профессиональную повестку по развитию этих территорий, чтобы закрепить их место на федеральном и региональном уровнях.

О конкурсе "Культурная мозаика малых городов и сел"

Конкурс "Культурная мозаика малых городов и сел" проводится с 2014 года Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства культуры РФ. Основная цель - поддержка культурных инициатив российской глубинки.

За время его существования финансовую помощь в размере более 130 млн рублей получили 291 инициативы из 65 регионов России: гастрономические, музыкальные и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пешеходные экскурсии, восстановленные промыслы и ремесла, открытые чтения, образовательные программы, выставки и мастер-классы.

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О Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко

Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности был создан фонд Тимченко, программы которого реализуются с фокусом на развитии малых территорий. Деятельность фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей.

"Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы создаем возможность для всех детей жить и воспитываться в семье. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных, места проживания и материального достатка семьи. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные "мосты" между Россией и другими странами, как основу выстраивания добрососедских отношений".

Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны: www.timchenkofoundation.org.