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Студенческая хоккейная лига стала партнером Зимней универсиады-2019

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6 октября, 12:59 UTC+3

В соревнованиях примет участие более 120 команд из 32 регионов страны

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© Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019

КРАСНОЯРСК, 6 октября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. В рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве между дирекцией Зимней универсиады-2019 и Студенческой хоккейной лигой. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Красноярске, сообщил советник руководителя Дирекции Студенческих игр Константин Гуреев.

"Взаимодействие двух крупных спортивных союзов будет направлено на популяризацию спорта в студенческой среде, развитию волонтерского движения, проведению спортивных мероприятий мирового уровня в Красноярске, - пояснил Константин Гуреев. - Миссия международной федерации студенческого спорта и дирекции заключается не только в проведении Зимней универсиады-2019, но и в развитии тех видов спорта, которые включены в программу игр. Мы уверены, что это только начало пути, в ближайшее время продвижение молодежного спорта приобретет массовый характер, когда большинство вузов включатся в этот процесс".

Также темой пресс-конференции стал старт II чемпионата Студенческой хоккейной лиги, матчи которого проходят на стадионе "Рассвет" в Красноярске. За звание лучших команд поборются сборные вузов сибирских городов: красноярская команда СФУ сыграет хоккеистами Югорского государственного университета из Ханты-Мансийска. Всего в соревнованиях примет участие более 120 команд из 32 регионов страны.

"Мы очень рады, что чемпионат стартует именно в Красноярске и здесь закладываются традиции студенческого хоккея. В следующем году мы планируем проведение первого международного турнира по хоккею "Student hockey challenge", который будет являться одним из тестовых мероприятий Зимней универсиады-2019 и соберет лучших игроков, превратится в праздник студенческого спорта", - отметил управляющий директор Студенческой хоккейной лиги Антон Храмцов.

Проректор-директор института физической культуры, спорта и туризма СФУ Владимир Колмаков выразил надежду на то, что именно студенты Сибирского федерального университета смогут принять участие в Зимней универсиале-2019: "Мы бы хотели, чтобы наши студенты смогли защитить честь страны на своем красноярском льду - на Зимней универсиаде-2019. Еще одна задача - максимально привлечь в вуз детей, которые играют в хоккей. Нам бы очень хотелось, чтобы они пришли в СФУ, где есть возможность сочетать и учебу, и хоккей".

В завершение пресс-конференции член исполнительного комитета Российского студенческого спортивного союза Александр Близневский подчеркнул, что Студенческая хоккейная лига - одна из новых лиг, созданная в Российском студенческом спортивном союзе (РССС), который активно взаимодействует со спортивными федерациями, развивая молодежный спорт в России. 

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