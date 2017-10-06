МФК Match Point победил в премии European Property Award - 2017/2018

Match Point - многофункциональный комплекс с апартаментами бизнес-класса и волейбольной ареной на Кутузовском проспекте - стал победителем престижнейшей международной премии в сфере девелопмента European Property Award - 2017/2018 в номинации "Квартира/Апартаменты" (Россия).

На конкурс был представлен исключительный по своим характеристикам пентхаус, относящийся к недвижимости из разряда trophy property. Это самые просторные угловые апартаменты площадью 185 кв. м, расположенные на 28 этаже.

Члены жюри конкурса, состоящего из 70 независимых профессионалов строительной отрасли, оценивали проект по ряду составляющих: по архитектурной концепции комплекса и его окружению, включая инфраструктуру района застройки, дизайну интерьеров и входных групп и, конечно же, качеству строительства и применению инновационных технологий. Особое внимание было уделено продуманному планировочному решению конкретного апартамента и панорамным видам, открывающимся из его окон.

"Мы очень рады стать победителями в столь престижном конкурсе, это первое международное признание нашего проекта, - комментирует Алексей Яшин, генеральный директор "Волей Гранд", компании-застройщика МФК Match Point. - Мы всегда стремимся к тому, чтобы быть в авангарде трендов на столичном рынке жилых апартаментов, и эта победа наилучшим образом демонстрирует высокий статус МФК Match Point и качество его реализации".

European Property Awards - престижная международная премия, которая является одним из этапов премии International Property Awards. Она охватывает лучшие постройки в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Европе и на Ближнем Востоке, Африке, Канаде, Центральной и Южной Америке, Карибском бассейне и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В каждом из регионов проводится свой собственный тур конкурса, а победившие в нем объекты автоматически становятся номинантами на International Property Awards. Среди прочих аналогичных премий International Property Awards отличает особое внимание к качеству архитектуры и реализации объектов, что дает ее победителям право считаться лидерами рынка.

Дополнительная информация

МФК Match Point возводится в престижном районе на Западе Москвы, возле Кутузовского проспекта, вблизи от центра города и его знаковых достопримечательностей - Триумфальной арки, Парка Победы на Поклонной горе и делового центра "Москва-Сити". Это будет четырехсекционное здание переменной этажности (13 и 28 этажей) на 1642 апартамента, с трехуровневым подземным паркингом на 1609 машино-мест и собственным детским садом. На первых этажах здания разместятся рестораны, банки, магазины, салоны красоты, офисные и торговые помещения. Рядом будет построен крупный спортивный и социально-значимый объект - волейбольная арена международного уровня на 3500 зрителей, которая станет домашней площадкой для титулованной волейбольной команды "Динамо".

Площадь апартаментов варьируется от 28 до 185 кв. м. Все апартаменты МФК Match Point предлагаются с премиальной отделкой "под ключ", которая входит в стоимость недвижимости. На выбор предлагается четыре вида интерьерной отделки - в традиционном и современном стиле, в темном или светлом исполнении.

Возведение комплекса началось осенью 2015 года. Общая площадь проекта - более 200 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят порядка 17 млрд рублей. Застройщиком многофункционального комплекса выступает компания "Волей Гранд", которая находится под управлением структуры группы ВТБ - компании "ВТБ Проект". Партнер проекта - волейбольный клуб "Динамо" (Москва). Генеральным подрядчиком, выполняющим все строительно-монтажные работы, является сербский холдинг "ПСП-ФАРМАН". Проектирование комплекса с апартаментами и волейбольной ареной осуществляло ведущее московское архитектурное бюро - "Группа АБВ".

МФК Match Point отмечен несколькими престижными наградами. В 2015 году комплекс стал лауреатом одной из самых авторитетных премий рынка недвижимости Urban Awards в номинации "Премьера года". В 2016 комплекс победил в номинации "Новостройка Москвы №1" в рамках ежегодной премии "Рекорды рынка недвижимости". В сентябре этого же года МФК Match Point признан лучшим инновационным проектом в номинации "Урбанистика и архитектура" по итогам конкурса Good Innovations. В октябре 2016 года офис продаж МФК Match Point, проектированием которого занималась команда ведущего столичного бюро UNK project, стал лауреатом в специальной номинации интерьерной премии Interia Awards 2016. В марте 2017 года стал победителем премии Move Realty Awards в номинации "Апартаменты бизнес-класса, Москва".

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