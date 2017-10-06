В рамках Российской энергетической недели пройдет молодежный день

МОСКВА, 6 октября 2017 г. /Оргкомитет РЭН/. 7 октября в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" состоится молодежный день РЭН-2017. Более 4000 начинающих специалистов, студентов и школьников встретятся с 500 руководителями и представителями отраслевых компаний, чтобы обсудить настоящее и будущее топливно-энергетического комплекса России.

Мероприятие станет крупнейшей в ТЭК информационной и коммуникационной площадкой для студентов, молодых специалистов отраслевых компаний, а также представителей молодежных отраслевых сообществ, союзов и ассоциаций.

Это позволит новому поколению лучше представлять потенциал энергетического комплекса России, ознакомиться с корпоративным и государственным опытом реализации проектов в области энергетики и энергоэффективности, а также предложить свои прогнозы технологического развития отрасли.

Последующее применение итогов Молодежного дня на практике, в том числе поддержка проектов и инициатив, поступивших от его участников, станет дальнейшим стимулом к личному и профессиональному росту перспективных молодых специалистов, их активному вовлечению в решение актуальных вопросов, стоящих перед российским ТЭК.

Ключевым событием Молодежного дня станет встреча "без галстуков" с Министром энергетики РФ Александром Новаком, участники которой смогут лично задать интересующие их вопросы.

Кроме того, в рамках Молодежного дня пройдет презентация итогов 2017 года таких ключевых проектов, как Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче и Международный инженерный чемпионат "Case-in", а также обсуждение перспектив их развития.

Справка

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 3 по 7 октября 2017 года. В форуме принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

www.rusenergyweek.com

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org