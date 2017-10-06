Группа компаний "Кортрос" планирует перевести все свои проекты на BIM-технологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября./ТАСС/. Группа компаний "Кортрос" планирует полностью перейти на строительство с применением BIM-технологий (Building Information Modeling). BIM подразумевает создание цифрового прототипа будущего здания, на базе которого все участники проекта работают в едином информационном поле, сообщил в беседе с корр. ТАСС в кулуарах форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russiа директор управления государственно-частного партнерства компании Довран Гарагозов.

"Если уровень технологий позволит повсеместно применять данные технологии, то это будет уже другая строительная отрасль. Планы на будущее только одни - это полный переход на BIM-технологии", - сказал он.

Также Гарагозов отметил, что не может назвать точное время полного перехода на данный вид технологий, так как это вопрос не только готовности компании. "Это в том числе и готовность органов государственной власти принимать проекты, подготовленные в рамках BIM-проектирования, обрабатывать их, проводить экспертизу. Если на весь процесс это никак не повлияет, то мы максимально быстро постараемся это сделать, мы полностью готовы", - пояснил он.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году свыше 10 строительных проектов в Москве были разработаны с использованием BIM-технологий.

Преимущество BIM-проектирования

По словам Гарагозова, преимущество BIM технологий заключается в том, "что вы на начальном этапе можете заведомо избежать всех тех ошибок, которые допускаются при бумажном проектировании". "Это с одной стороны. С другой, вы имеете материал для повторного применения, который минимален с точки зрения доработок. И третье BIM-технологии, это вопрос не просто проектирования, а вопрос жизненного цикла объекта (проект здания можно использовать и после сдачи дома для проведения необходимых расчетов)", - резюмировал собеседник агентства.

Оценка федеральных властей

По словам заместителя министра строительства РФ Елены Сиэрры, будущее строительной отрасли - это переход на IT-технологии. "Хотелось бы сказать, что наше будущее - это цифра, BIM технологии. Мы видели на этой выставке как возможно использовать IT-технологии при эксплуатации и управлении зданиями <…>, мы прекрасно понимаем, что переход на новый уровень в строительстве, проектировании и эксплуатации требует и серьезных изменений в кадровой политике, в образовательном процессе и радует что на площадке форума этому вопросу уделяется особое внимание", - отметила она на форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russiа.

Также она отметила, что Россия в целом сейчас находится на начальном этапе по внедрению BIM технологий. "Мы как отрасль в целом находимся еще в начале пути. И мы считаем, что это неизбежный путь развития, и мы сейчас уже должны быть готовы к тому, чтобы не отстать от всего мира навсегда, а идти в ногу со временем", - резюмировала замминистра.

Группа компаний "Кортрос" является девелопером, который занимается комплексным строительством жилой и коммерческой недвижимости в восьми регионах России. Правопреемник девелоперской компании "РЕНОВА-СтройГруп"компании (ребрендинг в марте 2013 года), осуществляет в Екатеринбурге строительство района "Академический" – крупнейшего в Европе проекта комплексного освоения территории.

BIM-технологии позволяют проектировать и затем эксплуатировать объект недвижимости как единый комплекс, на ранних этапах рассчитывая стоимость, риски, сроки выполнения работ, вариативность исполнения. BIM позволяет визуализировать в 3D-формате любые элементы и системы здания. В результате появляется возможность избежать переделок, сэкономить время на реализацию проекта, сократить расходы на строительство и дальнейшую эксплуатацию объектов.