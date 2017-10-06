Эксперты "Глобальной энергии" обсудили системный подход к здоровью планеты

МОСКВА, 6 октября 2017 г. /Ассоциация "Глобальная энергия"/. В рамках Российской энергетической недели 5 октября прошел второй день VI саммита "Глобальная энергия". Мероприятие собрало экспертов из четырех стран, включая Россию, для полемичной беседы на тему "Формирование синтеза трех "Э" (экономики, экологии и энергетики) как фактора здоровья планеты Земля: Эпоха углеводородов - открытые возможности для развития новых технологий".

Кардинальные изменения мировой энергетической системы требуют новых технологий добычи, переработки и хранения энергетических ресурсов, одновременно меняя философию их потребления. Развитие подобных технологий - это не только решение экологических проблем, но и новые стимулы для глобальной экономики, уверены эксперты саммита "Глобальная энергия". В частности, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Аднан Амин (ОАЭ), генеральный директор IRENA, убежден, что переход на возобновляемые источники энергии становится все более обоснованным экономически и в течение следующего десятилетия затраты на генерацию солнечной энергии могут снизиться на 60%, а на ветряную энергию на 35%. В прошлом году глобальные инвестиции в ВИЭ достигли почти $265 млрд, а мощность генерируемой возобновляемой энергии возросла до рекордных 161 ГВт. Дальнейшая декарбонизация приведет к большой экономической выгоде, отмечает эксперт: "По нашим оценкам, чистый объем дополнительных инвестиций, необходимых для перехода на зеленую энергию, составит $29 трлн в период с 2015 по 2050 годы. Это увеличит мировой ВНП на 0,8% и создаст новые рабочие места в отрасли - порядка $26 млн к середине XXI века".

В свою очередь лауреат премии "Глобальная энергия" 2007 года, профессор Торстейнн Инги Сигфуссон, генеральный директор Инновационного центра Исландии отметил, что развитие новых технологий продиктовано стремлением уменьшить парниковые выбросы в атмосферу. Ученый рассказал об инновациях, применяемых в его стране для сокращения нагрузки на окружающую среду. Например, новый метод рыбной ловли, при котором вместо нейлоновых сетей используются лазерные лучи, что позволяет кораблям значительно уменьшить расход дизельного топлива и, следовательно, снизить вредные выбросы в атмосферу. Второе решение, о котором говорил ученый, касается использования тепловых насосов для отопления арктических остров при помощи теплого морского течения.

О перспективных технологиях, в частности, о работе по освоению энергии космоса и способах ее беспроводной передачи на землю рассказал лауреат премии "Глобальная энергия" 2012 года, академик Борис Каторгин (Россия), директор научно-исследовательского центра "Энергофизические системы" при МАИ. Эксперт особо отметил, что научный поиск крайне необходим, потому что в традиционной энергетике прорывных идей осталось мало, а повышение КПД солнечных элементов в данных реалиях - большая задача. "Необходимо создавать новые слоистые сэндвичи, которые поглощают весь спектр солнечного спектра. Модернизация материалов фотоэлементов - это магистральное направление по развитию солнечной энергетики", - резюмировал Борис Каторгин.

Важность системного подхода и внедрения технологических инноваций в базовой энергетике отметил председатель наблюдательного совета ассоциации "Глобальная энергия" Александр Шохин (Россия), президент РСПП. "В нашей стране добывающий сектор значительно отстает по инновационности от обрабатывающего. Считаю, что привнесение новых технологий в разведку и добычу традиционного сырья, которое происходит, в том числе, с помощью иностранных инвесторов - это хороший знак. Поступательное развитие всех видов энергетики - то, что нам необходимо, в этом заключается системный подход. Только в таком случае мы будем готовы к любому резкому изменению топливно-энергетического баланса", - подчеркнул Александр Шохин.

Расширяя идею системного подхода, эксперт премии "Глобальная энергия", член совета директоров KEGOC Доминик Фаш (Франция) раскрыл тему информационных технологий в энергетике, а именно информационной безопасности. "Об этом никто никогда не говорит, но зачастую крупные компании терпят убытки именно потому, что пренебрегают защитой своих баз данных", - отметил он. При этом, несмотря на то, что российский рынок информационной безопасности развит слабо, в сравнении с западными конкурентами, уже сейчас существуют довольно развитые организации, которые готовы предоставить комплексную защиту информации. Основная сложность заключается в ограниченности финансовых ресурсов: внедрение новых технологий в сфере информационной безопасности сложно обосновать. Но реалии сегодняшнего времени требуют учитывать этот момент, убежден эксперт.

Напомним, что саммит "Глобальная энергия" проводится ежегодно с 2012 года. В разные годы мероприятие проходило в Москве, Брюсселе, Сингапуре и Милане, неизменно привлекая в ряды своих слушателей не только представителей научного сообщества, но и мировую прессу, общественных деятелей, лидеров бизнеса и политики. В 2017 году, в год 15-летнего юбилея международной энергетической премии "Глобальная энергия", саммит прошел в новом формате: первый день - в Лионе, в штаб-квартире телеканала Euronews, второй день - в Москве, на площадке "Российской энергетической недели".

О международной энергетической премии "Глобальная энергия"

Премия "Глобальная энергия" - это независимая международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые способствуют эффективному использованию энергетических ресурсов и экологической безопасности на Земле в интересах всего человечества.

Премия была учреждена в 2002 году. Премиальный фонд в 2017 году составляет 39 млн рублей. С 2003 года лауреатами премии стали 35 ученых из 11 стран: Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Решение по выбору лауреатов премии принимает Международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия", в состав которого входят 20 авторитетных ученых из 13 стран. Номинационный пул премии - 3000 ученых из 90 стран.