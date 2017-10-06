"Швабе" провел социальную акцию "День донора" в Екатеринбурге

Холдинг "Швабе" совместно со Службой крови России организовал на предприятии в Екатеринбурге четвертую в этом году социальную акцию "День донора". Кровь, собранная в рамках мероприятия, поможет роженицам, пациентам с онкологией и гематологическими заболеваниями.

Свыше 60 сотрудников предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) стали добровольными донорами крови и ее компонентов. Очередная акция состоялась 6 октября при поддержке регионального отделения Службы крови России и стала заключительной в этом году. На заводе сформировано донорское движение, которое привлекает все большее количество людей.

"Холдинг является активным участником национальной программы развития массового донорства крови на протяжении нескольких лет. Подавляющее большинство предприятий "Швабе" в регионах вносит свой вклад в реализацию данного проекта. Безусловно, подобные мероприятия способствуют сплочению трудового коллектива и очень важны для страны, ведь более полутора миллионов человек в России ежегодно нуждаются в своевременном переливании крови", - рассказала заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.

Благодаря участию в акции работников УОМЗ донорская кровь направлена в детские и взрослые городские больницы Екатеринбурга и близлежащих городов: Березовского, Сысерти и Арамили. Чаще всего в ней нуждаются роженицы со сложными диагнозами в родильных домах и перинатальных центрах. Кровь особенно важна для отделений гематологии, где проходит лечение большое количество онкологических пациентов, и требуется хирургическим и травматологическим отделениям медицинских учреждений.

Акция "День донора" на Уральском оптико-механическом заводе проводится регулярно с 80-х годов. Сегодня корпоративное движение доноров УОМЗ составляют более 300 сотрудников предприятия.