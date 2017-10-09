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Дубровский: Южный Урал готовится стать российской площадкой форума РФ и КНР в 2018 году

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9 октября, 11:07 UTC+3

Челябинский губернатор участвует в III Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса в Гуанчжоу

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© Официальный сайт Губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в церемонии открытия третьего российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Гуанчжоу, сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства. 

"Челябинская область готовится стать российской площадкой форума в 2018 году. Мы стремимся укреплять линейные межрегиональные связи. Именно на этом уровне решатся ключевые вопросы для бизнеса. Нужно создать зону комфорта для взаимодействия, развивать экономические связи малого и среднего бизнеса", - отметил глава региона. 

III Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса приурочен к XIV китайской международной выставке средних и малых предприятий, которая проходит в Гуанчжоу с 10 по 14 октября. Челябинскую область на форуме представляют Агентство инвестиционного развития Челябинской области, Продовольственная корпорация Челябинской области, компания "Равис", Челябинская птицефабрика, транспортно-логистическая компания "1 Карго", торговый дом "Химпром К", строительная группа компаний "Новый век" и общество ПРОМКАСКАД, которое специализируется на металлообработке, и другие компании.

Представители правительства региона примут участие в секциях "Регионы Китая и регионы России: возможности и перспективы сотрудничества", "Образование, наука и инновации: сотрудничество или конкуренция" и "Туризм как катализатор развития деловых отношений", отмечают в управлении. 

Для справки

Ежегодная выставка China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF) поддерживается и финансируется правительством КНР. Первая выставка CISMEF состоялась в 2004 году. CISMEF предлагает участникам около 5 тыс. стендов (4 тыс. для китайских, 1000 для международных) общей площадью 110 тыс. кв. м. В 2016 году свою продукцию выставили 3 тыс. экспонентов из 20 стран, зарегистрировано около 300 тыс. посетителей. В 2011 году Россия участвовала в 8-й выставке CISMEF с национальной экспозицией в статусе почетного гостя. В 2016 году в работе CISMEF приняли участие 37 российских компаний из 15 субъектов РФ на объединенной экспозиции 315 кв. м. В этом году национальным оператором российской выставочной экспозиции является Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.

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