Одной из ключевых тем форума "Открытые инновации-2017" станет кибербезопасность

МОСКВА, 9 октября 2017 г. /Оргкомитет форума "Открытые инновации"/. Сегодня стало известно о прошедшем в сентябре самом быстром и безопасном в России ICO - менее чем за 20 часов Blackmoon Financial Group, основанная Олегом Сейдаком (сооснователь Flint Capital) и Ильей Перекопским (бывший вице-президент Вконтакте) собрала более $30 млн. Защитой от киберугроз Blackmoon Crypto - платформы для токенизации инвестиционных фондов - занималась Group-IB.

Ажиотаж вокруг криптовалют, блокчейна и ICO, сравнимый с временами золотой лихорадки, вызвал повышенное внимание киберпреступников к этой сфере. "И таких преступлений будет больше", - считает основатель Group-IB Илья Сачков, планирующий 16 октября подробно рассказать о кибербезопасности за Круглым столом в рамках форума "Открытые инновации" в Сколково.

"Блокчейн-технология предоставила возможность проводить транзакции максимально прозрачно и безопасно, публичная продажа токенов (или ICO), как современная альтернатива краудфандингу, проводимая на технологии блокчейн, дает множество перспектив для развития рынка стартапов и запуска новых проектов, - сообщил Илья Сачков. - Так, в 2017 году посредством ICO уже было привлечено более $1,7 млрд. Но существует и обратная сторона медали: из-за анонимности производимых операций кибератаки на ICOпоследнее время приобрели очень широкий масштаб. Так, по данным Chainalysis, хакерам удалось украсть 10% всех средств, инвестированных в ICO-проекты в 2017 году в Ethereum. Общий ущерб в долларовом эквиваленте составил $225 млн, 30 000 инвесторов лишились в среднем по $7500. Среди ICO, которые подверглись атакам киберпреступников: The DAO (потеря трети средств от собранных $150 млн из-за уязвимости в ПО), CoinDash (взлом сайта, повлекший кражу $7 млн) и другие громкие атаки. По мнению экспертов, потерь можно было избежать, если бы были предприняты комплексные меры по защите систем".

Публичная продажа токенов - это серьезный шаг для серьезного проекта. Инфраструктура должна быть максимально защищена с помощью самых современных решений по обеспечению безопасности, ведь на кону - средства инвесторов, поддержавших инициативу

В сентябре Group-IB успешно защитила от киберугроз Blackmoon Crypto - платформу для токенизации инвестиционных фондов. Похоже, это было одно самых быстрых и безопасных ICO - менее чем за 20 часов Blackmoon Financial Group, основанная Олегом Сейдаком (сооснователь Flint Capital) и Ильей Перекопским (бывший вице-президент Вконтакте) собрала более $30 млн. Всего Group-IB участвует в подготовке и защите десятка ICO.

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Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям. Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения. https://forinnovations.ru/

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