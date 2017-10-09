В мобильном приложении форума "Сообщество" появились новые функции

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МОСКВА, 9 октября 2017. /Общественная палата РФ/. В мобильном приложении форума "Сообщество" появился новый функционал, связанный с программой форума во Владивостоке, который состоится 10-11 октября. Пользователи приложения теперь могут участвовать в голосовании, результаты которого будут показаны на пленарной сессии в первый день форума. Вопросы голосования будут адресованы ключевым спикерам сессии.
Для того чтобы принять участие в голосовании, достаточно зайти в приложение "Сообщество", выбрать раздел "Форум "Сообщество" - Владивосток" и ответить на три вопроса, находящихся в разделе "Голосование".
Также не стоит забывать об основных функциях приложения, зайдя в которое вы сможете ознакомиться с программой мероприятия, узнать информацию о спикерах, принимающих участие в каждой сессии, и завести полезные знакомства для реализации дальнейших проектов.
AppStore: http://apple.co/2xDO1AI
Google Play: http://bit.ly/2g1paR8
Напоминаем, что регистрация на форум "Сообщество" во Владивостоке открыта до 10 октября включительно. Форма регистрации доступна на сайте форума: http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/
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Жукова Елена
Пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации
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e.zhukova@oprf.ru