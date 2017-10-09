Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В мобильном приложении форума "Сообщество" появились новые функции

Новости партнеров
9 октября, 14:01 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября 2017. /Общественная палата РФ/. В мобильном приложении форума "Сообщество" появился новый функционал, связанный с программой форума во Владивостоке, который состоится 10-11 октября. Пользователи приложения теперь могут участвовать в голосовании, результаты которого будут показаны на пленарной сессии в первый день форума. Вопросы голосования будут адресованы ключевым спикерам сессии. 

Для того чтобы принять участие в голосовании, достаточно зайти в приложение "Сообщество", выбрать раздел "Форум "Сообщество" - Владивосток" и ответить на три вопроса, находящихся в разделе "Голосование".

Также не стоит забывать об основных функциях приложения, зайдя в которое вы сможете ознакомиться с программой мероприятия, узнать информацию о спикерах, принимающих участие в каждой сессии, и завести полезные знакомства для реализации дальнейших проектов.

AppStore: http://apple.co/2xDO1AI
Google Play: http://bit.ly/2g1paR8

Напоминаем, что регистрация на форум "Сообщество" во Владивостоке открыта до 10 октября включительно. Форма регистрации доступна на сайте форума: http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/

Контакты для СМИ:

Жукова Елена

Пресс-служба Общественной палаты Российской Федерации

+7-985-778-05-27

e.zhukova@oprf.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама